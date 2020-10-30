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女月收28K想簽志願役遭男友狂勸阻 網讚：願吃苦的好女孩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子因為覺得薪水太少，為了經濟獨立，想去簽「志願役」，讓男友煩惱不已。示意圖。圖片提供/軍聞社
一名女子因為覺得薪水太少，為了經濟獨立，想去簽「志願役」，讓男友煩惱不已。示意圖。圖片提供/軍聞社

一名網友在網上分享，女友因為覺得薪水太少想跑去「當兵」的故事，即使他苦勸，對方也沒有要打退堂鼓，「該怎麼讓她打消這念頭呢？」沒想到貼文一出，眾網友對原PO女友都是一片讚聲，紛紛直呼「她是好女孩」。

一名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，他表示因為外面現在薪水實在太低，所以女友想去當志願役，「她之前不知道志願役的薪水到底是多少，在網路上看資料跟福利後，丟了一張圖給我看，就很心動的跟我說要去當兵」。

原PO續指，女友的薪水是28K，每年都有2個月年終，相比志願役待遇確實沒那麼高，不過原PO也跟她說，裡面沒有她想像的那麼好，「很看運氣」，如果是好單位那就是好缺，但要是遇到不喜歡的會很痛苦。

原PO勸女友，雖然現在薪水不高，但是工作輕鬆又穩定，公司也很守《勞基法》，每年又會調薪，「不要去比較好」，他也表示自己賺得比較多，吃、喝、房租都是他在出，「妳還是別想不開」，沒想到女友仍堅持，「女人當自強，有自己的經濟能力講話才大聲」，讓原PO不知所措，於是發文詢問眾網友意見。

網友們則紛紛回覆，「經濟獨立很好」、「她想去就讓她去試試看呀」、「婆去當兵了」、「這女生的觀念已經跟日本製的壓縮機一樣稀少了」、「很好喔，女生願意自食其力」、「女友是個好女孩，願意吃苦，要好好珍惜」、「想法不錯啊，想幫你分擔經濟，應該要支持她去才對，如果不適應再說」。

不過也有網友說，「簽了就是被綁著，真的要好好勸勸她」、「軍人的薪水是用時間、自由換來的，而且要忍受在高溫的大太陽底下工作，曬得跟木炭一樣黑，常常不能回家因為動不動要管制，沒辦法在17分半跑完3000公尺還會被洞八，出任務還要睡在廢墟等等的，叫她好好考慮清楚」、「讓她去，受不了就會摸摸鼻子回來聽你的」。

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