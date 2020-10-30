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年輕人流行「陪伴」關係？ 網超中肯發言轟亂象：少臭美！

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友指出年輕人流行「陪伴關係」，不用給予承諾也可以發展激情，引來其他網友超中肯發文瘋狂砲轟。示意圖／ingimage
有一名網友指出年輕人流行「陪伴關係」，不用給予承諾也可以發展激情，引來其他網友超中肯發文瘋狂砲轟。示意圖／ingimage

現代人談感情越來越開放，有些人即便不是男女朋友也能以特殊關係相伴，近日就有網友點出現在的年輕人流行所謂的「陪伴關係」，就算不給予承諾，也能發展高度激情，這讓其他網友看了不禁開砲狂轟，「我真是受夠台灣社會近幾年的美化氛圍了！」

一名網友在PTT女孩板發文，以「大家有聽過『陪伴』關係嗎？」為題分享看法，他表示最近才知道20歲左右的年輕人很流行這樣的關係，「不給予承諾，但擁有過分親密的關係，也能發展高度激情」。他再稱這種交友模式只需事先說清楚，而稱作「陪伴」關係，並好奇詢問「陪伴」關係與開放性關係有何差異，「是不是更加寂寞，且害怕被傷害？」

貼文一出，引起許多網友砲轟，就有人回文狂罵「我真是受夠台灣社會近幾年的美化氛圍了，炮友就炮友，什麼陪伴關係」，他坦言不少台灣人只想著美化自己的缺點，「美化那些看起來根本不怎樣的東西，然後一堆無腦網紅教大家這叫『喜歡自己』」，讓他不禁開嗆「你就繼續喜歡自己，可是沒有人會喜歡你，懂？」

許多人看了這篇打臉文後，紛紛留言拍手叫好，「推你這篇，本日最中肯就給你了」、「真的，連自己都想騙，怎麼面對其他人？」、「賤人就是矯情」、「一開始的用意是避免歧視，到後來變成某些族群的保護傘」、「這篇文把太多人的泡泡戳破」、「你不要這麼中肯好不好」。

PTT 兩性關係

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