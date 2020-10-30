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被斥沒用、麥茶淋頭上…夫家暴13年 OL決定另尋心靈伴侶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名OL控訴丈夫長期施暴13年，令她相當苦惱。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名OL控訴丈夫長期施暴13年，令她相當苦惱。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚成家，共結連理，是許多男女的夢想。不過有時在結婚之後，才會發現另一半並不如想像中美好。最近日本便傳出有位女性，婚後才發現老公一點都不在乎她，還屢屢對她施暴。

根據日本媒體「文春Online」報導，一名東京都內的女性OL藤田（化名），在十三年前與一位大她八歲的同事結婚。她說當時覺得對方是個工作非常積極的人，在公司內的評價也很好，比很多同期員工都還有成就，因此打動了她的心。

沒想到在結婚之後，丈夫卻變了一個人似的，時常把工作上壓力宣洩在藤田身上，罵她「妳真沒用」等言語暴力。因為丈夫重視飲食，所以在她只要做菜稍有疏失時，馬上就會迎來一頓臭罵。甚至有時丈夫加班到凌晨兩點，她都得親自下廚，不睡覺等他回來吃飯。如果擅自買便當，丈夫就會亂砸東西洩憤，或者把麥茶倒在藤田頭上。

這樣的日子一待就是十三年，藤田嘗試和丈夫溝通過，但是對方的反應卻相當冷淡，只會說「對啦，妳說的都對」一般的罐頭式回應。而在四年前，藤田因為祖母腦梗塞進行療養，多次前往探望。結果，丈夫卻嫌她「去又有什麼用」，讓她確定丈夫對她一點也不關心。

因為是同公司，所以藤田不願意輕易說離婚，只好流連於居酒屋、夜店，希望能找到新的心靈伴侶，也偷偷跟線上遊戲認識的網友密會過五年，但始終沒有好結果。藤田希望能在不離婚的前提下，盡量填補內心的空虛。

日本 結婚 夫妻 家暴

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