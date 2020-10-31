每一種愛情都值得被溫柔對待！網友熱議「十大同志國片」片單出爐

Love is equal！

2020年的同志大遊行將在10月31日登場，喚起大眾對於LGBTQIA+的注意。台灣身為亞洲第一個同婚合法國家，不僅在法律上保護同志應有的權益，在電影上也拍出了許多同志的感情世界，近年更有許多叫好又叫座的同志國片。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年網友熱烈討論的十大台灣同志電影，藉由這些作品，看見無論異同的愛都一樣可貴。

image source：FB／女朋友。男朋友 GF*BF





NO.10 《孽子》

上映年份：1986

作家白先勇的長篇小說 《孽子》是台灣同志文學的經典，陸續改編成電影、電視劇、舞台劇，其中電影版 《孽子》於1986年上映，當時台灣處在戒嚴時代，同志議題仍屬禁忌，《孽子》作為開創先驅的經典，被視為台灣同志電影的始祖，30多年過後仍不時被網友提起，重要性不言而喻。

延伸閱讀：《天之驕女》最紅角色是她！20大神級演員「情慾流動、索命糾纏」超精彩

image source: 豆瓣電影

NO.9 《迷失安狄》

上映年份：2021

林心如首次監製的電影《迷失安狄》，內容描述中年男子Andy經過多年的努力，終於成為女兒身，探討跨性別與社會邊緣人議題，李李仁更首度挑戰女裝，畫口紅、擦指甲油，讓老婆陶晶瑩一度被嚇到，電影還未上映就引起網友熱烈討論，許多人看預告後表示非常期待，「有驚豔到」、「仁哥大突破」。

延伸閱讀：「Irene爆耍大牌辱罵」黑粉迎面撲來！20大深陷人品差爭議的韓星

NO.8 《女朋友。男朋友》

上映年份：2012

由桂綸鎂、張孝全、鳳小岳主演的《女朋友。男朋友》，除了揪心的三角戀令人看得心疼，電影描述台灣尚未解嚴背景下，熱血青年對於體制的衝撞，更成為許多人心中的經典國片，片中台詞「睡一覺起來，台灣就不一樣了」，至今仍時不時被網友提起。桂綸鎂也以此片奪得金馬獎影后，奠定影壇地位。

延伸閱讀：在家無時無刻都可以練！網友公認10大「居家健身神器」揭曉





NO.7 《囍宴》

上映年份：1993

導演李安首部同志作品《囍宴》，獲得多項國內外大獎，開啟李安國際影壇之路。《囍宴》以台灣傳統家庭的角度，刻畫同志在家庭中的處境。李安在拍完本片後曾說：「與父母的關係，能夠彼此相愛就夠了，不必要製造一個階級觀念」，這段話引起許多網友討論，網友大讚「有愛就會尊重與理解」、「孝順二個字真的綁架好多人」。

延伸閱讀：敢厭世耍廢、敢逆風大聲說！十大Z世代勇敢法則「自信做自己」

image source: 開眼電影網

NO.6 《藍色大門》

上映年份：2002

桂綸鎂、陳柏霖的電影處女作《藍色大門》，貼切地描述青春時期的迷惘，許多網友都認為是青春愛情電影的經典，兩人清新的角色在觀眾心中留下深刻印象，片中台詞「留下什麼，我們就變成什麼樣的大人」，更令許多網友在多年後重溫《藍色大門》，看看自己是否有成為當年所嚮往的大人。

延伸閱讀：寶島特產就是便宜又好吃！20大網友熱議台灣經典「B級美食」

image source: 開眼電影網

NO.5 《誰先愛上他的》

上映年份：2018

曾創下6637萬高票房的《誰先愛上他的》，主演的邱澤、謝盈萱演技都令觀眾印象深刻，飾演糟糠之妻的謝盈萱，更一舉拿下金馬獎影后寶座。《誰先愛上他的》不只國內票房可觀，後續還在Netflix上線、登上《紐約時報》影評，讓更多網友看見這部作品。最近雙導演徐譽庭、許智彥，確定合作新片《我沒有談的那場戀愛》，再次引起話題。

延伸閱讀：怎麼了你累了、說好的幸福呢？「疑婚時代」感情出現裂痕的十大徵兆

NO.4 《灼人秘密》

上映年份：2019

榮獲第56屆金馬獎最佳音效獎的《灼人秘密》，劇情闡述離鄉背井的女主角吳妮娜，在追夢過程中的驚悚遭遇，不僅因為懸疑類型的同志國片比較罕見，令人耳目一新，片中更揭露演藝圈的黑暗面，加上吳可熙與宋芸樺在片中飾演一對同志戀人，吳可熙、宋芸樺、夏于喬三人有精彩的對手戲，大膽劇情引起網友熱議。

延伸閱讀：琉璃蟻、象魚、魚虎是什麼？十大熱搜動物原來溫和的牠會咬斷人手

NO.3 《我的靈魂是愛做的》

上映年份：2019

﻿《我的靈魂是愛做的》描述男老師因緣際會下愛上一名男子，卻開始害怕身邊傳出的流言蜚語，演員張詩盈獲得第56屆金馬獎最佳女配角後，邱志宇則以「張凱文」一角入圍第56屆金馬獎最佳新演員，引起不少話題。邱志宇創作並演唱的主題曲《步步為營》，歌詞描繪渴望從友情昇華成愛情的心境，呼應電影情節，也吸引影迷朝聖MV。

延伸閱讀：天啊時代的眼淚！昔日台灣前百大部落格你逛過嗎 揭露12年後「依然很紅」Top10

image source: 開眼電影網

NO.2 《親愛的房客》

上映年份：2020

《親愛的房客》在2020年10月才剛上映，上映首周就榮登周末票房新片冠軍，除了集結實力派演員姚淳耀、莫子儀、陳淑芳，還有已故影帝吳朋奉的身影。該片刻劃同志面對現實社會的無奈，不少網友看完說「哭超慘的」、「感人」，由法蘭黛樂團創作的主題曲《在夢裏》，MV劇情與《親愛的房客》呼應，也吸引影迷討論。

延伸閱讀：宜蘭、台南原來超級美！《我的婆婆怎麼那麼可愛》十大拍攝景點祕密大公開

NO.1 《刻在你心底的名字》

上映年份：2020

《刻在你心底的名字》劇情描繪高中的青澀愛情，片中台詞「每個人的初戀，都跟史詩電影一樣偉大」喚起許多網友的初戀回憶，上映不到4週，票房就破8000萬，超越 《誰先愛上他的》6637萬票房成績，成為台灣影史最賣座的同志電影，盧廣仲演唱的主題曲《刻在我心底的名字》在YouTube已突破920萬觀看次數，兩位男主角陳昊森、曾敬驊也因此片人氣暴漲。

延伸閱讀：拍照不顧別人、玩命變「亡美」！網紅、網美惹人厭的10大行為

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月29日至2020年10月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣同志電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



