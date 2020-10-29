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情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

聯合新聞網 / 綜合報導
一對情侶消費採「AA制」，卻因為男方總是只出零頭，惹怒女友，圖為示意。圖片來源／ingimage
一對情侶消費採「AA制」，卻因為男方總是只出零頭，惹怒女友，圖為示意。圖片來源／ingimage

一名網友近日在臉書社團「靠北女友my girl」發文，分享他之前工作時遇到一對情侶來店裡消費，因為「AA制」在他面前爭吵的故事，當時這對情侶消費154元，結帳時女方也非常迅速的掏出200元要付，此時她男友匆匆表示，「等等我有54（元）」，沒想到意外惹怒女友。

女友表示，「為什麼154元，總是我出100，你出零頭？」讓男友不解的回答，「我就剛好有零頭啊」，女友強調，「每一次都這樣你覺得合理嗎？」男友再度回她，「剛好我錢包都有啊」，兩人之間火藥味慢慢產生。

女友不滿說道，「你拿錢速度都很慢，你故意要讓店員等」，男友無奈表示，「妳要拿那麼快我有什麼辦法」，雙方你來我往，還翻出之前的舊帳吵。在一旁聽到全部對話的原PO表示，他就是因為這名男友「摸錢速度慢」，才聽到全部的對話內容，「死都要摸出剛剛好54元，絕對不會多花一點錢的感覺」。

對此，網友也紛紛留言表示，「還好目前都還沒遇到那麽摳的」、「這種男人如果說要養家絕對都是屁話」、「我覺得一開始要先講好，如果雙方都那麼計較遲早會分」、「兩個都有錯，一個拍掌打不響」、「連不到200元也要計較，想必未來的路會走的很辛苦…」、「那就各付各的，計較幾塊錢」、「這種女生太公主，分手也好」、「這不是性別立場的不同，說好AA就好好AA」。

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