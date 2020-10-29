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讓感情越來越甜蜜！改善男女關係的10種方式 最後2點超重要

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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為什麼有些人的感情能天長地久，幾乎不吵架，而有些人則是照三餐吵，見面吵、不見面也吵？或許正是「相處」出了問題。有人會問如何和另一半相處、如何她息怒、如何讓他開心，如果別人給的意見不適合你們，那不妨先從改善男女關係這點下手。

1. 女生不要拘泥話語中的「細節」

女生擅長從細節中發現癥結點，但這項優勢不一定要用在感情上。男生比較直率，表達時希望講重點，對細節不太在乎，但如果一直較真對話中的含意，就容易吵架。同時，別過度解讀對話內容，以免你的誤解產生誤會，開始下一輪吵架。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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2. 男生可以放下建議，多「聆聽」

很多時候女生尋求安慰，不一定要聽建設性內容，只需要簡單宣洩。反之，男生擅長邏輯推理，可從抱怨中找問題點。適時點出問題是好的，但過多只會反效果：「我就跟你說要怎麼做了」、「你怎麼說不聽呢？」這樣的內容都會讓女生反感，久而久之就不願意溝通。

3. 懂得「感謝」對方

沒有誰對誰的付出是理所當然，當你從另一半身上，看到對方為自己的付出，千萬別吝嗇感謝，一句謝謝可以肯定對方的努力，並讓對方更有動力解決事情。

4. 尊重男生享受「一個人時光」的權利

雖然兩人時光甜蜜，但很多時候也需要自己的空間。女生不要覺得對方一有空，就一定要與你相處，有時候男生也想放空一下，哪怕只是看個影片、玩個遊戲，都能讓他們紓壓。當他們遇到事情時，也可以給他們一些空間獨處，並相信他們有解決問題的能力。

5. 女生請了解「自己想要什麼」

女生常被說口是心非，不外乎是因為表達不夠明確。或許另一半懂你，但不一定100%了解你想什麼，溝通時可以直接告知想法，而不是讓對方一直猜，就能避免因猜測產生的誤會。

6. 了解男生可以「邊做事邊討論」

很多女生會因為另一半沒有認真聽自己說話而吵架，據研究顯示，男生傾向邊做事邊交流，這不代表他們無心聆聽，只是他們活用時間溝通，所以別誤會他們。

7. 男生請適時「尋求幫助」

很多男生會因為面子關係，不願意在另一半面前示弱，不想展現無能一面。但適時尋求協助，可以讓另一半有種被需要感，更可以在解決問題中加深情感，另一半也會覺得自己被信任。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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8. 女生別把生活與浪漫劃上等號，而男生可以為生活加點「浪漫」

每個人都有理想愛情，但電影內容不會天天上演，不會每次約會都有花束、不會每次吵架都一定有人哄，女生可以憧憬浪漫，但也需務實，明白生活不會永遠粉紅泡泡。

而男生，可以適時為生活加點浪漫，偶爾的甜言蜜語、體貼行為，都可以讓女生有被呵護的感覺，感情也可以在這些互動中增溫。

9. 勿將「情緒延伸」

有些人面對情緒，會選擇當下爆發，或忍著不說。不論選哪種方式，切記勿將情緒帶入其他事件，變成遷怒行為。這只會惡化還沒處理完的事情，又或者讓已解決事件再次掀起。

10. 尊重彼此的「不同」

來自不同家庭、不同成長環境的兩人，在生活習慣、個性等方面一定有所不同。這樣的不同不一定不適合，可以從對方的優點中學習，並以能達到共識的方法解決問題。

記住，你與另一半都是獨一無二的，沒有誰一定要遷就誰，也沒有誰一定要委屈自己跟對方相處，唯有互相尊重，才可以讓感情越來越好。

資料來源：BrightSide

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