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最常見的三大婆媳問題 不管哪點都讓媳婦一個頭兩個大

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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不時會從已步入婚姻的朋友口中聽到各種「婆媳問題」的抱怨，問題不嚴重的偶爾抱怨就好、問題嚴重的恨不得搬出去住老死不相往來，當然，也有朋友因為婆媳問題決定跟老公離婚。為什麼婆媳問題這麼嚴重？又為什麼這麼常出現？

最常見的婆媳問題一：生活習慣與三觀的不同

嫁入夫家後女生不只要適應新的居住環境，還要適應一整個家庭的生活習慣，吃完飯後要不要馬上洗碗還是堆積到一個量在洗、打掃頻率是一週一次還是一個月一次、生活作息不同、衛生習慣的差異等都是讓婆婆可以找碴的狀況，就算媳婦想給意見婆婆也只會回：「我們家從小到大都這樣過也沒問題啊」，此話一出就讓你還沒說出口的話吞回肚裡。

而三觀沒共鳴會不只生活被管，就連自己的工作與私生活也會被放大檢視，誇張時還要以對方的想法去做才是「好媳婦」，這時只想問你找的是媳婦還是任你擺佈的洋娃娃阿...

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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最常見的婆媳問題二：「輩分」的阻撓

在重視長幼有序的台灣文化裡，很多事不再以理去看是非對錯，而是看輩分決定誰對誰錯。此現象常出現在婆媳關係裡，明明是婆婆蠻橫不講理，卻礙於對方是老公的媽媽、自己的婆婆而有苦難言，明說，婆婆生氣了最終還是要媳婦認錯，不說，只能自己委屈，這也是為什麼很多媳婦隨著結婚年齡的拉長越來越不願意在家中表達意見。

最常見的婆媳問題三：豬隊友的不諒解

身為婆媳關係中最最最重要的中間者「老公/兒子」，是影響婆媳關係的一大因素。畢竟另一伴比自己還了解婆婆個性，也知道自己老婆介意什麼、不喜歡什麼，但當中間協調者是豬隊友時，只會讓自己懷疑當初怎會答應求婚，有一個難伺候的婆婆就算了，還有一個不諒解又怪自己的另一半，這樣的婚姻真的會讓人悔恨！

為什麼常說婚姻是墳墓？除了要考驗愛情會不會因為材米油鹽醬醋茶走鐘外，也要看BOSS「婆婆」好不好挑戰阿！

婆婆 媳婦

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