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工具人曝約會狀況慘呼「像在幫人養老婆」 網友看結局笑翻
民間流傳著「女兒是爸爸的前世情人」這句話，也讓許多網友好奇到底異性相吸是不是真的。一名網友分享了自己如何成為女兒的隨叫隨到工具人，而且根本毫無招架之力的有趣事情，引起網友熱烈回應。
一名網友於《爆料公社》上發文表示，透過LINE約了一名女大學生出來吃飯，到了台北車站更指定要享用高級燒肉餐，過程中女大生表明自己月底空空，原PO便直接將身上僅有的10張紙鈔都給了對方，而後又陪女大生至商場添購了零嘴食品，血拼後女生便說要趕回宿舍就去搭捷運了，臨行前更回頭表示「回去叫媽幫我寄冬天的衣服給我」。原來一切是女兒與工具人爸爸的互動，原PO不禁感嘆「我要抱怨，我感覺好像在幫別人養老婆啊！」，兩人有趣的互動也讓網友哄堂大笑。
有網友笑稱，「你前世一定對她有虧欠，今生就認命吧！」、「你是幫別人養老婆無誤，不過上輩子的情人只能認命」、「對於沒有女兒的我來說，這是可惡的炫耀文」、「你欠她的囉，你也拿她沒轍！」、「我女兒如果到大學還願意跟我這糟老頭吃飯，要什麼我都嘛給，沒錢賣血也要給」、「記得以後要跟她老公請款，要給收據，銀貨兩訖」。
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