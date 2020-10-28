快訊

新冠疫苗若成功 1725萬台灣人打過可望恢復正常生活

吳宗憲打疫苗暈眩多日 醫憂恐是這病「快去急診別直播」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買房掛男友名下 不付50萬裝潢費她「被分手」 網：恭喜解脫

聯合新聞網 / 綜合報導
房價高漲，年輕人難以負擔，很多論及婚嫁的情侶會一起買房，共同打拚。 圖片來源／ingimage
房價高漲，年輕人難以負擔，很多論及婚嫁的情侶會一起買房，共同打拚。 圖片來源／ingimage

房價漲不停，年輕人很難獨力負擔。許多論及婚嫁的情侶會一起買房，共創未來人生。一位女網友在Dcard結婚板抱怨，她與男友交往五年，原本打算成家邁向人生下個階段，卻因為男方媽媽堅持婚前買房，「必須登記在兒子名下」，並且希望女生贊助50萬裝潢費，雙方鬧不愉快分手了。

原PO說，去年底小情侶積極看屋，說好「共同持有」，她擔心男友太辛苦，還提議一起負擔房貸。當小倆口終於看到喜歡的房子想買，男生媽媽卻表示「婚前買房要用兒子名字買」，還超直白跟她說，「我講難聽一點，你們八字都還沒一撇，不要弄得這麼複雜...他錢不夠我們會想辦法」。

後來男友買下房子，今年開始裝潢，兩人不時起口角，男友動輒嗆她「房子都我付錢」這句話。中間原PO陸續借過男友30萬元，也幫忙付過車貸。後來裝潢費還缺50萬元，男生開口跟女生要，原PO回答，「要不要先問問你媽媽，或問問銀行貸款」，卻惹怒男友一家人。

男友媽媽抱怨原PO，「她不用住嗎？使用者不付費嗎？」，原PO很心寒，當初她明明主動要付房貸，被講成「還沒結婚，要分的清清楚楚」，而現在又因為「沒有拿出50萬付你們的房子」換來指責。原PO問，「有沒有想過當初我聽到你媽媽說那些話時候的心情呢？」，後來男生把欠錢還給原PO，也和她分手了，五年感情這樣收場，讓原PO很受傷。

PO文一出，網友力挺原PO，「恭喜解脫」、「這樣的男友，說實話，放生也好」、「還好沒結婚！結婚後才發現真的會更慘」、「打的算盤就是房子完全是男方的，沒妳份，但妳要幫忙出錢」、「恭喜離開媽寶，離開奇怪的思想的家庭，離開會有婆媳問題的婆婆」、「可憐，錢不夠還要買房裝潢跟買車？他是沒理財觀念？」、「這媽媽好會算喔...這種家庭標準，好事沒妳份，壞事大家一起扛」。

房價 結婚 情侶

延伸閱讀

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

男友父母逼兒子「換女友」 單親媽嘆：我像殺人放火一樣

小資女靠自己婚前買房惹怒男友 網友分析：因為他分不到

相關新聞

月子中心一天一萬！上班族三天就變月光族 網推：根本超值

許多產後的媽媽會選擇去月子中心，有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。

買房掛男友名下 不付50萬裝潢費她「被分手」 網：恭喜解脫

現在房價高漲，許多論及婚嫁的情侶會一起買房，共創未來人生。一位女網友在Dcard結婚板抱怨跟交往五年的男友，原本打算進入人生下個階段，卻因為男方媽媽堅持婚前買房，房子「要登記在兒子名下」，且希望女生要贊助50萬裝潢費，雙方鬧不愉快分手了。

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／深夜的權力鬥爭

「學弟，你今晚睡哪？」在醫院，這是一個很簡單，同時也很麻煩的問題。深夜，當高危險嬰兒要出生，或加護病房要急救，醫師為什麼...

【生活趣聞】潘洛克／來猜拳吧

家中有一群小孩時，爭執似乎是避免不掉的事，何況我們家的蘿蔔頭是三胞胎，打從娘胎裡就不斷地競爭資源，稍大一些開始比較食物大...

保險套破了！男半夜衝買避孕藥女感動想嫁 網友意見兩極戰翻

一名女網友和男友上床恩愛後，男友突然發現保險套破了，擔心會造成女友懷孕，不在乎夜晚氣溫低，仍堅持出門幫買事後避孕藥，又加買了一些補身用品，希望能減緩女友服藥後的副作用，暖男舉止令女網友十分感動，PO文寫道「第一次吃事後，卻是讓我決定和他結婚的原因」，引發兩派網友戰翻。

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

小孩子的童言童語常讓人哭笑不得，一名男網友表示小姨子想要人工授精，獨力撫養小孩，費用約需2萬元，沒想到兒子聽到突然力薦自己的爸爸，因為「免費」。貼文笑翻眾人，大讚網友的兒子真是「善解人意」、「傳說中的神隊友」。

婆婆說「生女的不用拜」慘遭祖先打腳底板 媳婦：她活該！

傳統重男輕女的觀念還存在於現代這個社會嗎？一名媳婦生了女兒卻被自己的婆婆歧視，連祖先也不能祭拜，結果才過沒多久，婆婆馬上就遭到了「現世報」，媳婦也將事情經過貼上臉書粉專「靠北婆婆2.0」，引發許多人拍手叫好。

【初老心情】巫椏濢／只是跳個廣場舞

退休四年來，交際應酬能免則免，出遊興趣缺缺，封閉久了，自知這不是好現象。

【心情點滴】黃珠玉／烏殼綠竹筍的季節

在烏殼綠竹筍盛產的季節，很多情事在做交換。

贏了官司又如何？輸掉孩子身心健康的離異父母

很多父母離婚後，往往帶著無法給孩子一個完整的家的愧疚，以及帶著對另一方的憤怒與鄙視而生活著。即使分開了，如果在孩子照顧等重大事項上無法協商，還是會選擇訴諸法律，在司法現場上相互廝殺。然而，離異家庭的孩子身心，真的不會受到父母的衝突所影響嗎？

U值媒／已婚成了一種罪嗎？婚姻非必選

是啊！婚姻是自己選擇的，遇到問題時，她也會抱怨，不管是婚姻還是老公，抱怨著大大小小的一切，而抱怨完一切，她會停下來，做個深呼吸，重新振作起來，在婚姻當中，她努力的讓自己過得很好，既然是自己選擇婚姻這條路，那麼，她對於她在婚姻中所延伸的責任，自然責無旁貸。至於另外一半，不是百分百先生，也並非毫無可取，他只是個非常普通的男人。在她選擇的這條人生道路上，她非常努力的生活。而不是像A所指，彷彿結了婚就犯了什麼大罪，彷彿結了婚之後，就罪該萬死，婚姻的確不是每個人都必須選擇的道路，但已經在這條道路的很多女人，正在努力拓寬自己婚姻裡的世界。已婚的確讓人少了自由與延遲的夢想，但對已經在婚姻當中，並且努力的人，「已婚」成了一種罪行嗎？

月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

結婚生子是許多人的人生規劃之一，不過現代物價飛漲，雙薪家庭應該有多少收入，才養得起孩子，也是不少人的困擾。有一名28歲的女網友透露，32歲的男友月薪20萬，但她仍認為他們無法負擔生子費用。其他網友看完他們每月花費，直言「花錢觀念不正確，賺再多也會月光，一個月伙食費6萬元不覺得可惜嗎？」

熱門新聞

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。