買房掛男友名下 不付50萬裝潢費她「被分手」 網：恭喜解脫

房價漲不停，年輕人很難獨力負擔。許多論及婚嫁的情侶會一起買房，共創未來人生。一位女網友在Dcard結婚板抱怨，她與男友交往五年，原本打算成家邁向人生下個階段，卻因為男方媽媽堅持婚前買房，「必須登記在兒子名下」，並且希望女生贊助50萬裝潢費，雙方鬧不愉快分手了。

原PO說，去年底小情侶積極看屋，說好「共同持有」，她擔心男友太辛苦，還提議一起負擔房貸。當小倆口終於看到喜歡的房子想買，男生媽媽卻表示「婚前買房要用兒子名字買」，還超直白跟她說，「我講難聽一點，你們八字都還沒一撇，不要弄得這麼複雜...他錢不夠我們會想辦法」。

後來男友買下房子，今年開始裝潢，兩人不時起口角，男友動輒嗆她「房子都我付錢」這句話。中間原PO陸續借過男友30萬元，也幫忙付過車貸。後來裝潢費還缺50萬元，男生開口跟女生要，原PO回答，「要不要先問問你媽媽，或問問銀行貸款」，卻惹怒男友一家人。

男友媽媽抱怨原PO，「她不用住嗎？使用者不付費嗎？」，原PO很心寒，當初她明明主動要付房貸，被講成「還沒結婚，要分的清清楚楚」，而現在又因為「沒有拿出50萬付你們的房子」換來指責。原PO問，「有沒有想過當初我聽到你媽媽說那些話時候的心情呢？」，後來男生把欠錢還給原PO，也和她分手了，五年感情這樣收場，讓原PO很受傷。

PO文一出，網友力挺原PO，「恭喜解脫」、「這樣的男友，說實話，放生也好」、「還好沒結婚！結婚後才發現真的會更慘」、「打的算盤就是房子完全是男方的，沒妳份，但妳要幫忙出錢」、「恭喜離開媽寶，離開奇怪的思想的家庭，離開會有婆媳問題的婆婆」、「可憐，錢不夠還要買房裝潢跟買車？他是沒理財觀念？」、「這媽媽好會算喔...這種家庭標準，好事沒妳份，壞事大家一起扛」。