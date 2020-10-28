月子中心一天一萬！上班族三天就變月光族 網推：根本超值

許多產後的媽媽會選擇去月子中心，有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，現在許多月子中心產後護理之家都標榜五星級、六星級，一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是他想問問網友們，「月子中心都是什麼人在住？」。

網友紛紛表示，「我弟媳住一個月，不得不說滿養生的」、「北市一萬是正常價」、「住家裡請人照顧就月嫂啊，不是24小時的也很貴」、「我親戚窮到借錢結婚，老婆還是要住月中」、「當然量力而為啦，不要月收入五萬不到跟人家訂30萬的...」、「我老婆兩胎月子錢破百（萬），都住兩個月」、「看各人價值觀啦，我就聽過夫妻兩人都覺得不用去，在家就好」。

不過有網友則認為，去月子中心可以好好休息不用半夜起來哄小孩，很值得「花30萬換一輩子耳根清淨，划算吧」、「每天一萬，晚上不用起來哄小孩根本超值」、「一天一萬，普通人住的，可能也因為這輩子就只生一胎，所以錢敢花，通常住14天」、「很多人啊，一萬又怎樣呢，小孩往後要花的遠比三十萬多好嗎」、「一天一萬就基本款還很難預約」。

有網友分享去月子中心的好處，月中是24小時，除了護士輪班照顧嬰兒，還有營養師，醫師定期巡診，「月嫂很容易踩地雷，有些月嫂會懶惰，不一定有衛教知識」、「其實把他當飯店看，包吃包住顧小孩+衛教課程，說貴也還好」。