快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月子中心一天一萬！上班族三天就變月光族 網推：根本超值

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。 圖／ingimage
有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。 圖／ingimage

許多產後的媽媽會選擇去月子中心，有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，現在許多月子中心產後護理之家都標榜五星級、六星級，一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是他想問問網友們，「月子中心都是什麼人在住？」。

網友紛紛表示，「我弟媳住一個月，不得不說滿養生的」、「北市一萬是正常價」、「住家裡請人照顧就月嫂啊，不是24小時的也很貴」、「我親戚窮到借錢結婚，老婆還是要住月中」、「當然量力而為啦，不要月收入五萬不到跟人家訂30萬的...」、「我老婆兩胎月子錢破百（萬），都住兩個月」、「看各人價值觀啦，我就聽過夫妻兩人都覺得不用去，在家就好」。

不過有網友則認為，去月子中心可以好好休息不用半夜起來哄小孩，很值得「花30萬換一輩子耳根清淨，划算吧」、「每天一萬，晚上不用起來哄小孩根本超值」、「一天一萬，普通人住的，可能也因為這輩子就只生一胎，所以錢敢花，通常住14天」、「很多人啊，一萬又怎樣呢，小孩往後要花的遠比三十萬多好嗎」、「一天一萬就基本款還很難預約」。

有網友分享去月子中心的好處，月中是24小時，除了護士輪班照顧嬰兒，還有營養師，醫師定期巡診，「月嫂很容易踩地雷，有些月嫂會懶惰，不一定有衛教知識」、「其實把他當飯店看，包吃包住顧小孩+衛教課程，說貴也還好」。

月子中心 結婚 嬰兒 上班族

延伸閱讀

月嫂使用不到1成 中市議員促檢討

他提親被女方父母要求照「客家習俗」 一聽條件全場傻眼

逾三成上班族發生中風不會處理 記FAST口訣減失能風險

中市府推月嫂每月3.2萬 民眾50%寧選昂貴坐月子中心？

相關新聞

月子中心一天一萬！上班族三天就變月光族 網推：根本超值

許多產後的媽媽會選擇去月子中心，有網友表示，許多月子中心住一天就要動輒一萬元，一般上班族住三天就變成月光族了，於是好奇「月子中心都是什麼人在住？」，引起網友討論。

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／深夜的權力鬥爭

「學弟，你今晚睡哪？」在醫院，這是一個很簡單，同時也很麻煩的問題。深夜，當高危險嬰兒要出生，或加護病房要急救，醫師為什麼...

【生活趣聞】潘洛克／來猜拳吧

家中有一群小孩時，爭執似乎是避免不掉的事，何況我們家的蘿蔔頭是三胞胎，打從娘胎裡就不斷地競爭資源，稍大一些開始比較食物大...

保險套破了！男半夜衝買避孕藥女感動想嫁 網友意見兩極戰翻

一名女網友和男友上床恩愛後，男友突然發現保險套破了，擔心會造成女友懷孕，不在乎夜晚氣溫低，仍堅持出門幫買事後避孕藥，又加買了一些補身用品，希望能減緩女友服藥後的副作用，暖男舉止令女網友十分感動，PO文寫道「第一次吃事後，卻是讓我決定和他結婚的原因」，引發兩派網友戰翻。

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

小孩子的童言童語常讓人哭笑不得，一名男網友表示小姨子想要人工授精，獨力撫養小孩，費用約需2萬元，沒想到兒子聽到突然力薦自己的爸爸，因為「免費」。貼文笑翻眾人，大讚網友的兒子真是「善解人意」、「傳說中的神隊友」。

婆婆說「生女的不用拜」慘遭祖先打腳底板 媳婦：她活該！

傳統重男輕女的觀念還存在於現代這個社會嗎？一名媳婦生了女兒卻被自己的婆婆歧視，連祖先也不能祭拜，結果才過沒多久，婆婆馬上就遭到了「現世報」，媳婦也將事情經過貼上臉書粉專「靠北婆婆2.0」，引發許多人拍手叫好。

【初老心情】巫椏濢／只是跳個廣場舞

退休四年來，交際應酬能免則免，出遊興趣缺缺，封閉久了，自知這不是好現象。

【心情點滴】黃珠玉／烏殼綠竹筍的季節

在烏殼綠竹筍盛產的季節，很多情事在做交換。

贏了官司又如何？輸掉孩子身心健康的離異父母

很多父母離婚後，往往帶著無法給孩子一個完整的家的愧疚，以及帶著對另一方的憤怒與鄙視而生活著。即使分開了，如果在孩子照顧等重大事項上無法協商，還是會選擇訴諸法律，在司法現場上相互廝殺。然而，離異家庭的孩子身心，真的不會受到父母的衝突所影響嗎？

U值媒／已婚成了一種罪嗎？婚姻非必選

是啊！婚姻是自己選擇的，遇到問題時，她也會抱怨，不管是婚姻還是老公，抱怨著大大小小的一切，而抱怨完一切，她會停下來，做個深呼吸，重新振作起來，在婚姻當中，她努力的讓自己過得很好，既然是自己選擇婚姻這條路，那麼，她對於她在婚姻中所延伸的責任，自然責無旁貸。至於另外一半，不是百分百先生，也並非毫無可取，他只是個非常普通的男人。在她選擇的這條人生道路上，她非常努力的生活。而不是像A所指，彷彿結了婚就犯了什麼大罪，彷彿結了婚之後，就罪該萬死，婚姻的確不是每個人都必須選擇的道路，但已經在這條道路的很多女人，正在努力拓寬自己婚姻裡的世界。已婚的確讓人少了自由與延遲的夢想，但對已經在婚姻當中，並且努力的人，「已婚」成了一種罪行嗎？

月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

結婚生子是許多人的人生規劃之一，不過現代物價飛漲，雙薪家庭應該有多少收入，才養得起孩子，也是不少人的困擾。有一名28歲的女網友透露，32歲的男友月薪20萬，但她仍認為他們無法負擔生子費用。其他網友看完他們每月花費，直言「花錢觀念不正確，賺再多也會月光，一個月伙食費6萬元不覺得可惜嗎？」

【為母心情】蘇芙／記得留白

成為母親之後，感覺時間被切成了極小的碎片，有時是汗水淋漓的母乳媽媽；有時是油煙熏臉的煎台手；有時是全科家教班老師……林林...

熱門新聞

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。