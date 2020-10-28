全台萬聖親子總動員活動懶人包 變裝冠軍領5萬

【編輯：武美齡】

萬聖活動何處去？精選全台特色精采活動資訊，免費吃喝玩樂之外，還有變裝冠軍5萬獎金！親子可別錯過全台萬聖玩樂好康。

【北部】

「黑白動物點點名」保育園遊會暨萬聖節晚會

地點：台北市立動物園

日期：2020年10月31日(六)

活動時間：14:20-21:00，16:00 後開放30元星光票 (入園門票售票至20:00)

夜間開放區域：大門廣場、教育中心、臺灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館 (延長開放至18:10)、昆蟲館、兩棲爬蟲動物館及主軸步道(其餘地區不開放)

活動內容：尋找園寶活動、保育攤位闖關活動、舞台唱跳活動、抽獎、糖果屋 (需闖關完成才能參加)、Trick or Treat 遊行、節慶佈置體驗區 (位於兒童動物區動物行為學院)、主視覺拍照打卡區 (位於教育中心前)、黑白變裝走秀30組 (當天變裝入園就有機會被星探邀請上台走秀及獲得紀念品1份)，更多詳情可見木柵動物園官網。

圖片來源／台北市立動物園FB

天母搞什麼鬼

百鬼夜行踩街時間:109年10月30日星期五19:00

活動地點:新光三越-忠誠路二段-大葉高島屋

主活動園遊會時間:109年10月31日星期六13:00

活動地點:天母運動公園

討糖店家配合時間:109年10月31日星期六全天

活動地點:250家配合店家(糖果數量有限發完為止)，詳情請見天母商圈發展協會。

圖片來源／天母商圈發展協會

士林地方法院 小小審判長

時間：10/31 (星期六) 13:00-17:00

地點：士東路190號(士林地方法院停車場出入口處進出)

號碼牌發放：當日13:00開始發放所有時段號碼牌120張，為保持活動順暢及公平原則，每張號碼牌最多攜帶2位小朋友入場。號碼牌上載有不同入場時段，請於規定之入場時段入場（請勿提前入場，提前入場者，視為後補，依後補次序辦理，逾時亦無效，號碼牌入場即收回），詳情請見士林地方法院說明。

貼心提醒：小法袍尺寸建議4~6歲兒童穿著

圖片來源／司法院

惡靈餓靈-府中搞什麼鬼

舉辦日期：2020-10-31(六)

府中鬼抓人：14:00 ~ 21:00

萬聖身體彩繪DIY：需事前報名，各時段有限至名額30~60名不等。

變裝大比拼：12:30 ~ 17:30，詳情請見來趣新北金發局FB。

兒童新樂園

萬聖節活動時間：10/31～11/1

免費入園：著萬聖元素入園可享本人及同行1人免費入園!(遊樂設施正常收費)

萬聖變裝點心趴

活動方式：12歲以下小朋友憑完成之集點卡至遊客服務中心領取限量點心包(10/31限量2000份，11/1限量1000份)送完為止。

抽獎：活動獎項包含任天堂SWITCH等豪華家電好禮

萬聖闖關遊戲

10月31日(六)9:30~12:00於2樓卡哇依親子堡外廣場舉辦萬聖闖關遊戲，現場免費報名參加體驗。

小金魚萬聖節大冒險

10月31日(六)9:00~17:00及11月1日(日)9:00~17:00於2樓卡哇伊親子堡外廣場舉辦故事小劇場，詳細資訊請見請見兒童新樂園官網。

圖片來源／兒童新樂園

萬聖狂歡PARTY-兒童發展親子闖關

透過有趣的闖關遊戲讓我們更瞭解小寶貝的語言、認知、動作、健康各項發展，還有豐富的禮物可領。

活動時間：10月31日(週六)9:00-12:00

活動地點：#瑞芳區瑞龍活動中心(瑞芳區明燈路三段2號3樓)

參與對象：0-6歲兒童及家長

報名電話：3501-2063分機37 蕭社工(名額有限請優先來電報名)

圖片來源／伊甸基金會三峽服務中心

桃園觀音萬聖南瓜節

地點：觀音區蓮花園休閒農業區

活動時間：10月17日起周末安排各式親子活動。

活動內容：豐富特色活動包括鬼怪糖果點心DIY、百鬼出遊、南瓜馬車、化裝舞會大賽等，詳見官方FB。

圖片來源／觀音區蓮花園休閒農業區FB

桃園萬聖城HELLO CITY

時間：10月31日～11月8日 每天 10:00-22:00

地點：桃園高鐵站前廣場

展區：德古拉的裝死顛倒屋、女巫的歪邀蛋糕列車、滿月氣球、海妖區等，每日夜間還有光雕秀。

親子創意變裝選拔秀：11/1(日)，參加需事先報名，詳見活動官網。

一起來搞鬼變裝派對：10/31(六)13:00~16：00，活動現場安排化妝區，分別為「自己搞鬼DIY區」及「讓專業的來!」共2區，讓來參加的民眾自行選擇要自行變裝或者由專業化妝師協助。

圖片來源／桃園萬聖城HELLO CITY

【中部】

萬聖祖孫好時光

活動地點：南屯犂生活文化館(臺中市南屯區萬和路一段50號)

活動日期：2020年10月25日

活動時間：10:10至17:00

活動參與規則：

1.活動當天10月25日參與萬聖節裝扮活動，並在活動地點拍攝孩子的變裝照

2.於活動當天17:00前，上傳照片至指定表單(當天提供上傳QRcode)

3.票選活動將公告於「犂市集」粉專，投票時間：10月27日 00:00 至 11月2日 中午12:00

5.參賽者將依照票數高低，獲得精美小禮物！更多詳情可見犂市集FB。

圖片來源／犂市集FB

台中15商圈萬聖節系列活動

10月24日：大里中興商圈「萬聖節玩很大」，變裝冠軍可獲得購物金5千元。

10月25日：大甲商圈「芋頭尬南瓜、作伙來參加」，冠軍可獲得3千元獎金外加限量保平安背包。

10月31日：美術園道商圈「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」踩街活動，活動最高額「變裝王」獎金5萬元，調皮搗蛋組冠軍也將得到獎金2萬5千。

11月1日：精明一街商圈「2020南瓜節大遊行」

心之芳庭

萬聖節活動期間(9/29~11/8)，萬聖裝扮者可享免購票入園。

每日12~16整點指定店鋪說出通關密語「不給糖就搗蛋」，可免費抓一把糖果。

圖片來源／心之芳庭

麗寶萬聖遊行

一起參與每日樂園的新表演「DADA萬聖狂想曲」遊行。

活動日期：10月1日至10月31日

參與資格：5-15歲凡扮裝面積超過身體30%以上者(每日限定至多15名小朋友)。

集合地點：探索世界-飛象藍天旁(請於每日遊行前半小時至該集合點)

演出時間：平日11:30(每週二停演)、六日及連續假期15:00

圖片來源／麗寶樂園

【南部】

博物館萬聖萌鬼派對-帳篷露營

地點：樹谷生活科學館

時間：10/24(六) 18：30~10/25(日)11：30

活動內容：萌鬼旅社，博物館搭帳篷露營；萌鬼餐廳，萬聖早餐DIY等。

對象：國小1至6年級

特別提醒：活動需付費，詳見官網。

高雄公益萬聖節奇幻大遊行

由高雄市青年局主辦，10月31日下午3點半在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場集結和。

萬聖節遊行線上報名至10月28日，報名網址>https://reurl.cc/j5WNDM

當日著萬聖節裝扮且準時報到者，可獲南瓜燈提籃與神秘參加獎。民眾可組隊參加Trick or Treat討糖活動競賽，前3名可獲漢神禮券（第一名3000元、第二名2000元、第三名1000元）。

活動網址：傳送門

圖片來源／高雄市青年局

萬聖妖怪溫泉樂園

時間：10/31晚上18:00~21:00

地點：寶泉橋溫泉公園

免費拿好禮：活動當日與妖怪角色盒照並打卡上傳臉書或IG，並完成tag指定文字，憑手機畫面可免費獲得妖怪文創商品一份，限量100名。

整鬼化妝間：邀請特殊化妝師讓民眾體驗鬼怪妝容。

小南瓜糖果遊：完成遊戲及任務即可獲得繽紛糖果。

妖怪食品研究室：創意妖怪美食手作，活動詳見官網。

圖片來源／台南旅遊FB

海安搞鬼大遊行

10/31下午：50台台南壓路機塗裝成 【海安商圈屍速列車】暢遊台南市各大商圈。

10/31晚上：於海安路二段南北向，有海安商圈屍速列車群展示、海Fun街頭馬戲，以及將海安與中正路交叉口施放煙火。

圖片來源／台南市海安觀光商圈FB

【東部】

東門夜市搞什麼鬼

10月31日店家準備了餅乾、糖果、娃娃、飲料、滷味、炸物，歡迎小朋友到夜市搗蛋變裝踩街。

圖片來源／宜蘭縣東門夜市商圈發展協會

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