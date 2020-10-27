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保險套破了！男半夜衝買避孕藥女感動想嫁 網友意見兩極戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一女網友因為男友的貼心舉動，感動想嫁，論點引起兩派網友戰翻。示意圖／ingimage授權
一女網友因為男友的貼心舉動，感動想嫁，論點引起兩派網友戰翻。示意圖／ingimage授權

一名女網友和男友上床恩愛後，男友突然發現保險套破了，擔心會造成女友懷孕，不在乎夜晚氣溫低，仍堅持出門幫買事後避孕藥，又加買了一些補身用品，希望能減緩女友服藥後的副作用，暖男舉止令女網友十分感動，PO文寫道「第一次吃事後，卻是讓我決定和他結婚的原因」，引發兩派網友戰翻。

一名女網友在《Dcard 女孩版》PO文表示，男友和她在一番雲雨後突然發現保險套破了，驚恐的急著要出門買事後避孕藥。但當時已是凌晨2點，外面天冷，也告知男友事後72小時內吃都有效用，但男友仍堅持即刻去買藥。

據原PO描述，事後避孕藥有價格差異，但男友不是買較便宜150元的，而是買了售價480元的，還順便買了調整身體的補充品，只因藥師告知可以減緩服藥者因副作用導致的不適感，男友就直接花了700多元買全套。

男友的舉止令原PO感到暖心，寫道「雖然吃事後對身體不好，但怎麼有種吃了心甘情願的感覺，」、「第一次吃事，卻是讓我決定和他結婚的原因」。

原PO想嫁的想法，引發派網友論戰。一派網友質疑原PO是否太天真了，「700多塊的藥就能讓你想跟他共度一生？」、「他只是不想要做愛的副作用罷了」、「只是花錢買心安」、「多花一點錢比起養小孩，怎麼看都划算很多」。

另一派網友認為唱哀的人言論實在太酸了，「原po覺得這樣很暖心是可以嫁的人，到底有什麼好嘴的」、「怕當爸有錯嗎？養不起當然怕啊！何況女生也怕這時候當媽，兩個都還年輕」、「我覺得男生已經想很周到了耶」、「當一堆射後不理的文都假的喔」。

也有人持較中立的看法留言，建議原PO「是不是要結婚還是看妳，但還買調理身體的，蠻細心的」、「相處久一點再嫁吧」、「再多觀察吧」。

保險套 避孕 兩性關係

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