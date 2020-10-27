婆婆說「生女的不用拜」慘遭祖先打腳底板 媳婦：她活該！

傳統重男輕女的觀念還存在於現代這個社會嗎？一名媳婦生了女兒卻被自己的婆婆歧視，連祖先也不能祭拜，結果才過沒多久，婆婆馬上就遭到了「現世報」，媳婦也將事情經過貼上臉書粉專「靠北婆婆2.0」，引發許多人拍手叫好。

這名媳婦發文表示，自己生了女兒，小孩滿月要拜拜，但婆婆對她說「生女兒不用拜！」過了一會兒，婆婆又跑來跟她說，生女兒也要拜拜，因為她剛剛被祖先打了腳底板。

看到婆婆態度一百八十度大轉彎，雖然她也不清楚到底婆婆講的是真是假，「但真心覺得她活該！」許多人看完她的描述，也覺得這名婆婆太誇張，因為不論生男生女都是寶貝孫，都應同等對待。

也有人認為她們的祖先很可愛，「是不是婆婆後來心裡也覺得可能不公平，所以才做了類似的夢？」還有人說婆婆會有這種想法，大概也是從以前那個時代聽來的，所以才會覺得生女生不能拜祖先，擔心會有不好的後果。

其他人更稱讚祖先很棒，「應該要叫祖先直接打婆婆的臉」、「祖先反而比婆婆明理多了」、「妳家祖先滿靈的」，還有人開玩笑說，「以後有遇到什麼事情要抱怨的，直接燒香跟祖先講就對了，交給祖先處理。」