快訊

關中天是蘇揆個人作為？王世堅：我聽到的差不多

無照諮商？「註冊組長」之亂後 心理師專業不容模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的小姨子想花2萬元做人工授精生孩子，沒想到小兒子嫌太貴，推薦找自己的爸爸可以免費，笑翻眾人。示意圖／ingimage授權
一名網友的小姨子想花2萬元做人工授精生孩子，沒想到小兒子嫌太貴，推薦找自己的爸爸可以免費，笑翻眾人。示意圖／ingimage授權

小孩子的童言童語常讓人哭笑不得，一名男網友表示小姨子想要人工授精，獨力撫養小孩，費用約需2萬元，沒想到兒子聽到突然力薦自己的爸爸，因為「免費」。貼文笑翻眾人，大讚網友的兒子真是「善解人意」、「傳說中的神隊友」。

一名男網友在《爆廢1公社》發文表示，因為小姨子對愛情失望，想花2萬元去做人工授精，獨力撫養小孩，岳母希望他們夫妻倆能回去勸勸小姨子。

當全家人一起用餐時，因這個話題而顯得氣氛凝重，沒想到，此時小兒子冷不防地冒出一句「小阿姨，2萬太貴了，不然找我爸，他不用錢」。

貼文吸引逾8000位網友按讚，紛紛留言大讚「這孩子將來不得了」、「不愧是親生的」、「沒白養」、「傳說中的神隊友」、「說出男人該有的心聲」；還有人關心原PO父子的安危，「你老婆在後面瞪著你」、「樓主不覺得背脊發寒嗎…」、「這是父子倆一起跪算盤可以解決的事嗎」，原PO也留言回應「我忘了跟老婆說我結紮了」。

懷孕 代理孕母

延伸閱讀

交友軟體聊5個月 她愛上對方要LINE後卻嚇傻

親餵母乳時「公公跑來逗孫」 新手媽抱怨卻遭回：想太多

缺席婚禮卻被通知「喜餅貨到禮金付款」 讓他直呼太傻眼

一屍兩命！他殺了孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

相關新聞

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

小孩子的童言童語常讓人哭笑不得，一名男網友表示小姨子想要人工授精，獨力撫養小孩，費用約需2萬元，沒想到兒子聽到突然力薦自己的爸爸，因為「免費」。貼文笑翻眾人，大讚網友的兒子真是「善解人意」、「傳說中的神隊友」。

婆婆說「生女的不用拜」慘遭祖先打腳底板 媳婦：她活該！

傳統重男輕女的觀念還存在於現代這個社會嗎？一名媳婦生了女兒卻被自己的婆婆歧視，連祖先也不能祭拜，結果才過沒多久，婆婆馬上就遭到了「現世報」，媳婦也將事情經過貼上臉書粉專「靠北婆婆2.0」，引發許多人拍手叫好。

【初老心情】巫椏濢／只是跳個廣場舞

退休四年來，交際應酬能免則免，出遊興趣缺缺，封閉久了，自知這不是好現象。

【心情點滴】黃珠玉／烏殼綠竹筍的季節

在烏殼綠竹筍盛產的季節，很多情事在做交換。

贏了官司又如何？輸掉孩子身心健康的離異父母

很多父母離婚後，往往帶著無法給孩子一個完整的家的愧疚，以及帶著對另一方的憤怒與鄙視而生活著。即使分開了，如果在孩子照顧等重大事項上無法協商，還是會選擇訴諸法律，在司法現場上相互廝殺。然而，離異家庭的孩子身心，真的不會受到父母的衝突所影響嗎？

U值媒／已婚成了一種罪嗎？婚姻非必選

是啊！婚姻是自己選擇的，遇到問題時，她也會抱怨，不管是婚姻還是老公，抱怨著大大小小的一切，而抱怨完一切，她會停下來，做個深呼吸，重新振作起來，在婚姻當中，她努力的讓自己過得很好，既然是自己選擇婚姻這條路，那麼，她對於她在婚姻中所延伸的責任，自然責無旁貸。至於另外一半，不是百分百先生，也並非毫無可取，他只是個非常普通的男人。在她選擇的這條人生道路上，她非常努力的生活。而不是像A所指，彷彿結了婚就犯了什麼大罪，彷彿結了婚之後，就罪該萬死，婚姻的確不是每個人都必須選擇的道路，但已經在這條道路的很多女人，正在努力拓寬自己婚姻裡的世界。已婚的確讓人少了自由與延遲的夢想，但對已經在婚姻當中，並且努力的人，「已婚」成了一種罪行嗎？

月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

結婚生子是許多人的人生規劃之一，不過現代物價飛漲，雙薪家庭應該有多少收入，才養得起孩子，也是不少人的困擾。有一名28歲的女網友透露，32歲的男友月薪20萬，但她仍認為他們無法負擔生子費用。其他網友看完他們每月花費，直言「花錢觀念不正確，賺再多也會月光，一個月伙食費6萬元不覺得可惜嗎？」

【為母心情】蘇芙／記得留白

成為母親之後，感覺時間被切成了極小的碎片，有時是汗水淋漓的母乳媽媽；有時是油煙熏臉的煎台手；有時是全科家教班老師……林林...

【賞文迴響】曾麗娟／父女蘭花情

拜讀9月17日許安娜女士所寫的〈父親的蘭花〉，我不禁想分享與家父間的蘭花情。父親是養蘭愛好者，蘭花填補了他退休後的大半空...

【親子之間】古家榕／我的小宅們

「媽媽，帶我們去玩鬼針草好嗎？」

交友軟體聊5個月 她愛上對方要LINE後卻嚇傻

有些事真的只能用緣分來解釋！有位網友在Dcard分享她和男友分手後，在匿名交友軟體上認識一位經歷相似的男網友，聊了半年，對方給她LINE之後才發現對方就是半年前分手的前男友！這奇異的緣分也讓原po苦惱「到底加不加他的LINE？」

【童言童語】謝貴英／螞蟻旅館

「外婆！我現在在蓋螞蟻旅館喔！」小外孫來過連假，一見到我便忙不迭地報告，還說明：「我正在增加一些設施。」

熱門新聞

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

星宇航空宣布 12月開航曼谷、大阪、東京三大航線

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。