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小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友
小孩子的童言童語常讓人哭笑不得，一名男網友表示小姨子想要人工授精，獨力撫養小孩，費用約需2萬元，沒想到兒子聽到突然力薦自己的爸爸，因為「免費」。貼文笑翻眾人，大讚網友的兒子真是「善解人意」、「傳說中的神隊友」。
一名男網友在《爆廢1公社》發文表示，因為小姨子對愛情失望，想花2萬元去做人工授精，獨力撫養小孩，岳母希望他們夫妻倆能回去勸勸小姨子。
當全家人一起用餐時，因這個話題而顯得氣氛凝重，沒想到，此時小兒子冷不防地冒出一句「小阿姨，2萬太貴了，不然找我爸，他不用錢」。
貼文吸引逾8000位網友按讚，紛紛留言大讚「這孩子將來不得了」、「不愧是親生的」、「沒白養」、「傳說中的神隊友」、「說出男人該有的心聲」；還有人關心原PO父子的安危，「你老婆在後面瞪著你」、「樓主不覺得背脊發寒嗎…」、「這是父子倆一起跪算盤可以解決的事嗎」，原PO也留言回應「我忘了跟老婆說我結紮了」。
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