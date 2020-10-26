月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

結婚生子是許多人的人生規劃之一，不過現代物價飛漲，雙薪家庭應該有多少收入，才養得起孩子，也是不少人的困擾。有一名28歲的女網友透露，32歲的男友月薪20萬，但她仍認為他們無法負擔生子費用。其他網友看完他們每月花費，直言「花錢觀念不正確，賺再多也會月光，一個月伙食費6萬元不覺得可惜嗎？」

有網友在Dcard發文表示，她今年28歲，目前正在就讀研究所，畢業後投入職場預計每月可賺8萬元。而男友今年32歲，月薪20萬元，最近兩人討論到明年結婚後，該什麼時候生小孩，但她仍憂心忡忡。

該網友表示，雖然男友強調，20萬元的月薪可以照顧整個家庭，但他們過去曾同居一年，每月光是吃飯加上交通費，兩人就高達6萬元，她解釋，因為他們喜歡吃日式無菜單料理、西式牛排、法是燭光晚餐等高級餐廳，隨便吃一頓就3000到8000元，且每周至少會吃一次高級餐廳。

該網友表示，當時兩人在外租房，每月租金3萬元，因此最基本的食宿交通費就要近10萬元，男友另外會留下1萬元當孝親費，其餘存在銀行或買股票投資。她表示，剩下的9萬元要養小孩恐怕有困難，因此與男友鬧得不太愉快。她補充，目前男友資產約800萬，她則有250萬元。

其他網友則傻眼表示，「這樣還不能養，叫領基本工資的怎麼辦」、「顧慮太多反而綁手綁腳，你根本不知道會不會有突發狀況，你這樣只會讓自己更累」、「叫你男友開個帳戶每月自動轉3萬過去當兒童基金，如果日子可以過的習慣，你就不必擔心養小孩，以總資產約1200萬，稅後保守淨利3%的話有36 萬，加上36w養小孩，如果一年72w養不起，那我也不知道該說什麼了」。

有網友表示，「一個月領20萬可以做到什麼程度，功力在個人，我覺得可以先試試看記帳，才能了解你們開銷都落在哪些項目，再去做調整，有多少錢做多少事，如果花錢的觀念不正確的話，就算賺再多也會月光，畢竟你們年紀也有了，想生小孩的話真的不要拖太晚結婚，最重要的是要培養正確的消費習慣，一個月吃掉6萬不覺得可惜嗎？」