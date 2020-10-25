快訊

張孝全釜山影展勇奪戲王 「屍戰朝鮮」拿3獎成大贏家

水情告急！日月潭九蛙見七蛙　霧社水庫持續惡化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交友軟體聊5個月 她愛上對方要LINE後卻嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
交友軟體是現代人認識朋友的管道之一。 示意圖/ingimage
交友軟體是現代人認識朋友的管道之一。 示意圖/ingimage

有些事真的只能用緣分來解釋！有位網友在Dcard分享她和男友分手後，在匿名交友軟體上認識一位經歷相似的男網友，聊了半年，對方給她line之後才發現就是半年前分手的前男友！這奇異的緣分也讓原po苦惱「到底加不加他的LINE？」

原po表示，半年前跟交往3年的男友分手，原因是上大學後不敵遠距離，而為了排解分手後的寂寞空虛，她開始投入交友軟體找網友聊天，意外看到一篇文章寫著「原來三年的感情在遠距離面前還是跟脆迪酥一樣脆弱」，令原po心有戚戚焉，於是和對方開始聊天。

原po表示，「不知道是默契太好還是Tone調很合，他聊天總是很能抓住我的口味，一聊就是連續聊了5個月，彼此變成分享每天生活的對象，即使我們自始至終連對方照片都沒看過，但我承認…我最後暈船了」，而原po也自認能夠重新開始一段感情，於是就向那名網友告白

對方雖驚訝但也沒有拒絕，認為可以約出來見面看看，並且給她LINE ID，希望能視訊。沒想到原po一輸入ID發現「這個頭貼就是我前男友啊！」這恐怖的巧合令原po愣了一個晚上，「我到現在還沒加他LINE也還沒回他，心情好複雜，我到底要不要加？」

網友看見後反應也各有不同，有網友直呼「太扯了，這就是緣分」，並且給予祝福「這緣份真的很不容易，既然又相逢了，好好珍惜對方」、「覺得根本可以直接復合了啦哈哈哈」。

也有網友不以為然，「敵不過遠距離但可以在交友軟體上搞曖昧，拿這份心思好好跟對方談的話哪會分手」、「交友軟體不好修，3年後得噩夢來，小心惡緣再次纏身」、「敵不過遠距離，卻又喜歡一個遠距離的陌生人，呵呵，新鮮感是和舊的人體驗新事物，而不是和新的人體驗舊事物」。

交友軟體 告白 Dcard

延伸閱讀

搭公車獨留小孩在車廂挨批不負責任 猛媽怒：我推車2萬！

買飲料也要報備！他年收百萬想買Apple Watch 怨遭女友拒絕

客廳實境秀？爸媽裝監視器女兒快崩潰 網喊：我家裝房間裡更慘

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

相關新聞

交友軟體聊5個月 她愛上對方要LINE後卻嚇傻

有些事真的只能用緣分來解釋！有位網友在Dcard分享她和男友分手後，在匿名交友軟體上認識一位經歷相似的男網友，聊了半年，對方給她LINE之後才發現對方就是半年前分手的前男友！這奇異的緣分也讓原po苦惱「到底加不加他的LINE？」

【童言童語】謝貴英／螞蟻旅館

「外婆！我現在在蓋螞蟻旅館喔！」小外孫來過連假，一見到我便忙不迭地報告，還說明：「我正在增加一些設施。」

【熟齡心情】子雅／第二人生的生存競賽

作為一個中年女性，青春、身材、美貌都已逐漸遠去，迎接而來的，是邁入更年期、邁入老年的時光。

【親子之間】黃坤山／驚奇小子

兒子從小就獨立有主見，身為父母的內人與我，時有驚喜與驚嚇。

離婚爸媽新課題 婦團出書教當「合作父母」

根據內政部統計，2019年國人離婚對數總共5萬4346對，其中有1萬8816對結婚未滿5年，占34.6%，創近10年新高...

怎麼了你累了、說好的幸福呢？「疑婚時代」感情出現裂痕的十大徵兆

俗話說「相愛容易相處難」，如何經營感情一直是每對愛侶們時刻都在學習的課題，但現實往往很殘忍，根據內政部統計，108年的離婚者共有5萬4346對，其中未滿5年者更佔了34.6%，已創十年新高

【童言童語】蔡宛芳／找一天去西方

打從兒子一出生，同住的公公就自告奮勇要帶他，也把孩子疼到心坎裡。遺憾的是，在兒子讀幼兒園大班時，公公因病永遠地離開了我們...

【為父心情】駱展鵬／烘焙拉近了我們的距離

年輕時，我放棄成為遠洋商船最年輕輪機長的夢想，甘願回到陸地上。不僅成為洗澡餵奶、把屎把尿的奶爸，也是女兒的大玩偶。我就像...

【育兒日誌】優果媽／大寶的戒尿布之路

婆婆最自豪的就是先生小時候很早就戒尿布，身邊也有朋友不時分享如何訓練幼兒去廁所的撇步。但任憑我抱著小皇帝站在馬桶前千噓萬...

他提親被女方父母要求照「客家習俗」 一聽條件全場傻眼

常聽人說結婚不只是兩人的事，更是雙方家庭的事，尤其若有一方意見不同就容易引起紛爭。一名網友表示外甥的女友懷孕了，提親時女方家人提出幾項「客家習俗」的要求，讓男方聽了很傻眼，兩人還因此爭吵不斷，讓這名網友無奈的說「這個婚姻還談得下去嗎？」

病人跟心理治療師談戀愛 愛你的是真人還是幻覺？

今次的《幻愛》是長篇，不同的視角與立場，和《十年》一樣進行正面和反面的交織、撞擊與辯證，但《幻愛》試圖拉出的戲劇弧線更長、情感體驗更複雜，也難免在片中某些段落露出微微鬆弛的疲態。

客廳實境秀？爸媽裝監視器女兒快崩潰 網喊：我家裝房間裡更慘

家是私密的空間，也是讓人放鬆休息的地方，如果家中裝有監視器，日常生活都被看光光，你會作何感想呢？有位女網友在Dcard發文，說她家客廳裝有兩台監視器，她跟父母反應過想要隱私不想被監看，但始終沒獲得正面回應，PO文一出，意外釣出不少苦主，「我家也裝監視器」，甚至有些家庭是在小孩房裡裝監視器。

熱門新聞

殺破狼周運勢／白羊有機會和前任復合 2星座小心無預警被裁

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩

才交新車⋯ 普悠瑪號晚間故障延誤至少20分

台南國1路段更改標示民眾看不懂 高公局：會加強宣導

每日星座運勢／天蠍時間觀念很重要 學會包容傾聽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。