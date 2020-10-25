交友軟體聊5個月 她愛上對方要LINE後卻嚇傻

有些事真的只能用緣分來解釋！有位網友在Dcard分享她和男友分手後，在匿名交友軟體上認識一位經歷相似的男網友，聊了半年，對方給她line之後才發現就是半年前分手的前男友！這奇異的緣分也讓原po苦惱「到底加不加他的LINE？」

原po表示，半年前跟交往3年的男友分手，原因是上大學後不敵遠距離，而為了排解分手後的寂寞空虛，她開始投入交友軟體找網友聊天，意外看到一篇文章寫著「原來三年的感情在遠距離面前還是跟脆迪酥一樣脆弱」，令原po心有戚戚焉，於是和對方開始聊天。

原po表示，「不知道是默契太好還是Tone調很合，他聊天總是很能抓住我的口味，一聊就是連續聊了5個月，彼此變成分享每天生活的對象，即使我們自始至終連對方照片都沒看過，但我承認…我最後暈船了」，而原po也自認能夠重新開始一段感情，於是就向那名網友告白。

對方雖驚訝但也沒有拒絕，認為可以約出來見面看看，並且給她LINE ID，希望能視訊。沒想到原po一輸入ID發現「這個頭貼就是我前男友啊！」這恐怖的巧合令原po愣了一個晚上，「我到現在還沒加他LINE也還沒回他，心情好複雜，我到底要不要加？」

網友看見後反應也各有不同，有網友直呼「太扯了，這就是緣分」，並且給予祝福「這緣份真的很不容易，既然又相逢了，好好珍惜對方」、「覺得根本可以直接復合了啦哈哈哈」。

也有網友不以為然，「敵不過遠距離但可以在交友軟體上搞曖昧，拿這份心思好好跟對方談的話哪會分手」、「交友軟體不好修，3年後得噩夢來，小心惡緣再次纏身」、「敵不過遠距離，卻又喜歡一個遠距離的陌生人，呵呵，新鮮感是和舊的人體驗新事物，而不是和新的人體驗舊事物」。