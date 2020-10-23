他提親被女方父母要求照「客家習俗」 一聽條件全場傻眼

常聽人說結婚不只是兩人的事，更是雙方家庭的事，尤其若有一方意見不同就容易引起紛爭。一名網友表示外甥的女友懷孕了，提親時女方家人提出幾項「客家習俗」的要求，讓男方聽了很傻眼，兩人還因此爭吵不斷，讓這名網友無奈的說「這個婚姻還談得下去嗎？」

這位網友在臉書「爆怨2公社」寫道外甥今年35歲，是名中餐廚師，有個交往中的女友，因為女友懷孕了，因此外甥打算買屋結婚。原PO和外甥等一家人到女方家提親時，女友家人都是客家人，面對男方都說國語和台語，但自家人交談時卻是全部用客語，讓提親的一群人全都「鴨子聽雷」。

女友爸媽告訴原PO他們依照習俗，婚後買的第一間房子要用女方的名字，而且要由男方付錢，另外生產要去坐月子中心，不能讓婆家幫坐月子。聽完這些要求後，外甥忍不住皺起眉頭，事後與女友也因此吵得很兇，讓原PO不禁擔心婚還結得下去嗎？

女方家人的態度讓許多網友看不下去，「月子中心沒差，重點是房子要寫女方名字但是男方付錢？還說是習俗？」、「不用談了，是在組家庭還是賣女兒賺養老金？」、「是找潘仔不是找老公吧」、「光講話就在防著男方了，有意義嗎？」、「我不信女方家娶媳婦也會婚後買第一戶房要用女方的名字，男方付錢」、「別怕！女方懷孕，比男方還急，都不理她，看女方家長撐得下去嗎？」

還有許多客家人跳出來反駁，「這跟客家人沒關係吧！放生了啦」、「我媽媽那邊客家人也沒聽過這種事」、「最好客家都是這樣，別以偏概全，老娘家中沒這習俗」、「我是客家人都不知道有這個習慣」、「客家人那有這種習俗，完全是她們自己在說的」、「那是騙很大吧！請他們別壞了客家人的名聲」。