客廳實境秀？爸媽裝監視器女兒快崩潰 網喊：我家裝房間裡更慘

家是私密的空間，也是讓人放鬆休息的地方，如果家中裝有監視器，日常生活都被看光光，你會作何感想呢？有位女網友在Dcard發文，她家客廳裝有監視器，她多次與父母溝通「不想被監看」，但始終沒獲得正面回應。PO文一出，意外釣出不少苦主，「我家也裝監視器」，甚至有些家庭是在小孩房裡裝監視器。

原PO說她跟父母分住家中不同樓層，家人平常感情不錯，她最大的困擾是「客廳裝兩台監視器」這件事。原PO說，當初因為養狗需求才安裝監視器，但狗狗已經往生，監視器仍在運作。監視器權限只有父母能看到，女兒多次溝通想拆除，但父母以「平常沒事不會監看」拒絕了；但偶然言談中，女兒發現父母曾透過監視器聽到她和朋友聊天的內容，也會說她「昨天幾點幾分回家」，讓她覺得很不舒服。

PO文一出，網友驚呆覺得沒隱私，「好可怕，會被逼出被害妄想症」「爸媽自己沒有被監視的感覺，就覺得沒什麼，但這樣其實很誇張」、「如果家裡沒有老人家或是寵物，在家裝監視器到底想看什麼？」、「如果是客廳或是門口、玄關還好，在房間內就超過了」、「拿布蓋住，跟爸媽說你需要自己隱私」、「我的話就死不去客廳」、「其實攝影機不只你爸媽看的到喔！幫你們裝攝影機的公司也看得到，其實外人也看的到！」。

不少苦主也分享類似經驗，「我房間被裝了七年」、「我家客廳也有，可以遠端發話那種，以前出門時我爸直接用那台監視器對我喊『穿那什麼樣子出門』...差點被嚇爆」、「我媽就是這樣，都跟我們說沒在看，結果常常瞥到她的手機停留在監視器畫面！」、「我家六台，原本防小偷，但後來變成我媽確認我在不在家、在做什麼的工具」、「我書房被裝過監視器，說是為了看我有沒有在讀書」。