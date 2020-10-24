怎麼了你累了、說好的幸福呢？「疑婚時代」感情出現裂痕的十大徵兆

疑婚時代悄然來臨

俗話說「相愛容易相處難」，如何經營感情一直是每對愛侶們時刻都在學習的課題，但現實往往很殘忍，根據內政部統計，108年的離婚者共有5萬4346對，其中未滿5年者更佔了34.6%，已創十年新高，在個人意識抬頭、家庭分工概念改變，維持婚姻的考慮因素也更加多元，不得不承認我們正面臨「疑婚時代」。

人們常說愛情來得突然，但它要走時卻有跡可循，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議之「感情出現裂痕」的十大徵兆，如果你遇上了，會選擇早點看開還是及時補救呢？

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第十名：忍不住嫌棄對方的缺點

沒有人的是完美的，在戀人眼裡，優點往往會被放大，缺點也會被稱讚是個人特色，但隨著交往的時間變長，盲目的愛情也會戴上時間的眼鏡越發清晰，缺點成為引發的爭執、嘔氣都漸漸成為這段感情的負擔。

當某天驚覺對方的缺點已經變成你的困擾時，才發現愛已經被這些小事消耗殆盡、感情已經出現裂痕了。

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第九名：妥協很多事情失去自我

兩個人都是不同的個體，妥協與讓步常常在一段感情中上演，各退一步是因為愛著對方所以心甘情願，但隨著某方的強勢、理所當然與固執，委曲求全只會令人越縮越小，最後愛得好卑微。

許多人在感情裡迷失自我，雖然維持住了這段關係，但愛情是兩個人在談的，少了一個人就會面臨崩塌與瓦解的危機，埋下分手的導火線。

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第八名：開始使用暴力動手打人

每個人都有憤怒的時候，但動手絕對是感情的大忌，不管是搥牆自殘還是賞對方巴掌，肢體暴力不只是傷在皮膚，也為這段感情劈下一道難以復原的裂口，交往期間所有的美好回憶都葬在谷底。

雖然是否原諒是個人的選擇，但小編還是要奉勸各位，動手這種事只有一次跟一百次的差別，是否該繼續下去真的得三思啊～

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第七名：斤斤計較彼此付出的多寡

感情的付出難以秤斤論兩的計算，不管是物質面的給予還是情感上的付出，在熱戀期都是不求回報，只求對方一個開心的歡笑，但當彼此的愛開始分多寡、開始計較你幫的少我做的多時，愛情早已悄然變質。

從一開始的心甘情願到後來的斤斤計較，多了算計的愛情只會令人乏力，但怪罪他人前也先審視自己，雖然愛情上的公平標準不一，但總有辦法讓兩人滿意。

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第六名：對未來的想像期待不同

兩個人牽起手就是希望能一起邁向未來，但彼此想像的未來不是同一個呢？雖然難過，但多數人都認為也許分道揚鑣是個好選擇，似乎在發現彼此的想像不同時，這段感情就註定走入回憶。

對未來沒有共識，這聽起來現實又哀傷，但也有不少情侶仍願意再努力嘗試看看，為這段感情設定一個停損點，也許再過一年，兩人的想法又改變了呢。

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第五名：控制欲變強想抓住對方

因為愛你所以才想要獨佔你，這在交往初期可能會被認為強勢的可愛，但久了或是過頭了就會令人感到恐懼跟害怕，而且每個人都是獨立的個體，為誰而活或是強迫對方順從自己的極端行為並不會使感情變好，只會變得更差。

有句話是這麼說的：「你可以得到我的人，但得不到我的心。」正是佔有慾的最佳寫照，強迫行為只會讓你把愛人越推越遠而已。

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第四名：容易不耐煩經常爭執不休

「愛是恆久忍耐與恩慈」雖然聽起來很像玩笑話，但有愛絕對包容力會強一點，相對的，如果愛情在不知不覺被消耗殆盡，那麼忍耐度便會急速下降，畢竟沒有人會一昧地忍讓毫無關係的人。

生活都是由小事組成的，這些小事也許煩人，但為了愛人，多數人往往願意耐著性子哄對方開心，而當感情淡了、爭執多了，其實並不是誰的脾氣變差了，只是耐性與包容變少了而已。

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第三名：慢慢得寸進尺不尊重對方

在愛情中總有一方得退讓或多點包容，但這是要互相妥協的，如果有一方開始變得得寸進尺、予取予求，這段感情很容易就會瓦解，而且軟土深掘伴隨而來的是不尊重，同樣會讓這段關係變得脆弱。

不管是在物質層面還是心靈層面，一味的索取只會令人感到厭煩，且就算再怎麼親密，人與人的尊重與互相溝通仍是相處中的重要一環，如果另一半開始不顧慮你的感受，那就要為自己多想一點。

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第二名：不再噓寒問暖變得陌生

愛一個人就會忍不住想關心對方，在乎他是否吃飽穿暖、在意他今天上班是否順利，這些舉動不需要練習，一切都是那麼的自然且溫暖，也是情侶們替感情恆溫的方式之一，讓自己感覺到被愛、被需要。

但如果某天這些噓寒問暖不見了，連一句早安晚安的問候都寧願省略不說，顯而易見地，這段關係已經出現極大的裂痕，因為呵護自己所愛的人可以說是動物的天性，如果你的事情對他來說已經變得不重要，很有可能就是感情變淡了。

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第一名：彼此不信任沒有安全感

失去信任是愛情的致命傷，沒有信任的感情容易讓人感到焦慮、沒安全感，也會導致各種大大小小的爭吵，而且信任問題不只局限在情感與身體上的忠誠，過度的佔有慾、亂吃飛醋等，也可能會讓另一半認為自己是否不被信任，惡性循環下去只會加深彼此的矛盾。

如果你們也面臨到信任危機，不妨靜下心來好好談一談，是否是因為某方太忙總是見不著人？還是你曾經說出的承諾卻沒有做到？找出問題的原因，才有辦法對症下藥——在這個「疑婚時代」，愛情幸福是要靠和信任的人一起找到永遠！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月21日至2020年10月19日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『關係出現裂痕的徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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