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粗心媽小黃遺失錢包 幼子女聽聞抱「小豬」：妳拿去用　

香港01 / 安祖娜／報導
台媽日前不幸遺失銀包，沒料一對子女得知後，二話不說便各自拿出珍貴的豬仔錢罌幫補，令她暖在心頭。（fb「爆廢1公社」圖片）
台媽日前不幸遺失銀包，沒料一對子女得知後，二話不說便各自拿出珍貴的豬仔錢罌幫補，令她暖在心頭。（fb「爆廢1公社」圖片）

銀包內有錢有卡有身份證，倒楣起上來不見了絕對是場大災難！不過，台灣一名媽媽昨日就分享一個遺失銀包後的暖心經歷，她稱乘的士接女兒放學時，不小心將銀包遺在車上。回家時她告訴子女事發經過，沒料孩子們二話不說各自拿出珍貴的豬仔錢罌，表示要幫補媽媽，令她暖在心頭，不幸中也發現到小確幸

該名台媽昨日（22日）於facebook群組「爆廢1公社」發文，稱前晚傍晚時分，乘的士前往接女兒放學時，不慎把銀包遺在車上。事後她雖已報警，惟警員聯絡的士司機後，對方表示已接載至少兩組客人，因此估計能找回銀包的機會很微，「我知道找回來機會很渺茫，朋友說皮夾沒有證件，有人撿到也不知道還給誰，叫我發文看看」。

台媽離開警局後前往接兒子，返家途中告訴他遺失銀包的事，年約小三的兒子對金錢有基本概念，得知媽媽弄失不少金錢也很緊張。原以為兒子年紀尚輕，沒有將事件放在心，沒想到回到家中，兒子立即搬出「2隻豬公」到台媽面前，對她說：「媽媽這你拿去用，反正這個本來就是你的！」而女兒看到哥哥的舉動也有樣學樣，跟着把豬仔錢罌拿出來。

看到子女如此貼心懂事，台媽感動的同時亦溫柔拒絕了兩孩的好意，笑指：「這3隻小豬都還沒餵飽，媽媽捨不得殺啦！」

帖文暖透網民心，紛紛大讚台媽教導有方，令兩名孩子都充滿同理心，「好貼心的孩子」、「小孩好暖心」。亦有不少人祝福台媽盡快找回銀包，「兩種可能，一種真的是客人拿走了，一種是司機自己吞了」、「撿到錢包的人快快聯絡失主啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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