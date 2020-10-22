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買飲料也要報備！他年收百萬想買Apple Watch 怨遭女友拒絕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己年收入百萬，想買Apple Watch，卻一直遭女友拒絕。圖／蘋果提供
一名網友分享自己年收入百萬，想買Apple Watch，卻一直遭女友拒絕。圖／蘋果提供

一名網友日前發文，表示自己年收入100萬元，經濟上都還過得去，但買50元的飲料都被要求要向女友報備，想買Apple Watch更被拒絕10次，意外引發網友討論。

一名網友日前在「靠北女友my girl」粉專匿名發文，表示他是來「靠北未來的老婆兼未來的前女友」，並指自己年收入有100萬元，是對方的2.5倍，有車有房，雖然每個月房貸2萬1、孝親費8千、停車費4千，但總不至於買50元飲料都要報備、買Apple Watch更被拒絕10次。

據了解，Apple Watch的價格大約落在1萬3至1萬6之間。該網友也接著表示，「雖然妳（女友）比我省比我顧家，又會存錢，但可不可以快點核准呢？我已經呈送簽核很久了呢」，更撒嬌「哼哼！」兩聲。

貼文一出，也引來不少網友紛紛回應，「放閃」、「不用靠北，全部薪水收入都交給對方管你就沒事了！」、「自己賺的都不能花，還要對方同意，請問你是工具人負責賺錢而已嗎？」、「房貸、孝親、停車費一年開銷46萬（應為39.6萬元），扣掉汽車保險、個人保險、水電瓦斯、網路費、手機月租費、房屋稅、土地稅、你一年也要支出最少70萬左右，剩下30萬吃一年，一個月平均只有2萬5餘額，年收百萬的你還剩什麼養家？你憑什麼想要買Apple Watch？還不努力讓自己年收200萬？」

更有超多留言歪樓嗆原PO，「算了吧，你根本沒女友」、「再給我疊字試試看」、「哼哼？？？？？」、「哼屁啊！直接撕毀合約，批個屁」、「廢文？」

薪水 Apple Watch

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