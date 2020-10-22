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學習理財是因為老娘想選擇生活 不是被生活選擇

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
建議除了信用卡帳戶以外，至少要在另一個帳戶裡保存現金，存款範圍可落在「能讓你生活兩週至一個月」。圖片來源：ingimage
建議除了信用卡帳戶以外，至少要在另一個帳戶裡保存現金，存款範圍可落在「能讓你生活兩週至一個月」。圖片來源：ingimage

如果你是20世代的年輕人，並且想趁著年輕紮穩腳步，走上財富自由之路，這篇文章推薦給你！

人生有太多事，是現在不開始做，未來就沒有機會／要花更多力氣去實踐的，而「學會好好理財」正是其一。當我們花費大把時間工作，卻未能好好管理金錢或投資錯誤，導致個人財務狀況舉棋不定，也讓生活品質搖擺不穩定。

如果你是20世代的年輕人，並且想趁著年輕紮穩腳步，走上財富自由之路。外媒《Business Insider》的作者 Caroline Lupini 有五個建言要送給你。當然，國外環境不見得與台灣情況相符，因此也推薦你多看、多參考其他人的建議，並從中找到屬於自己的財富自由之道！

1. 問自己，真的需要考研究所或出國留學嗎？

20 歲出頭的你，與金錢最近的距離就是畢業後選擇走上的道路，而最常見的選擇有三種：就業／考研究所／海外留學。三條道路需要的門檻與金錢狀況皆不相同，根據每個人的生涯規劃與家庭因素，大家各自走向不同的路是再正常不過的事。

但如果你身旁許多人都選擇考研或海外留學，你該注意的是，並不是所有人都得這麼做。你該考慮自己是否真的需要、想要，而非人云亦云。

2. 你欠的不是卡債，是人情債

Caroline Lupini 認為，在信用卡交易市場裡，當我們越早建立良好的信用記錄，對往後的理財規劃會越有幫助。因此，我們所擁有的信用卡張數其實不是重點，重點是能夠如期繳付信用卡費，不積欠、不逾期還款。讓自己從年輕時期開始，慢慢累積良好的信用記錄。

3. 再怎麼樣，都要保存一點生存救命錢

很多人會因為回饋、特別優惠等好處，選擇使用信用卡作為主要支付工具。但有些異常用卡行為，容易讓銀行方認為卡片正在被不當使用，帳戶則有可能被凍結。要等到完全恢復使用，可能需要等待一週或更長時間。

因此 Caroline Lupini 建議，除了信用卡帳戶以外，我們至少要在另一個帳戶裡保存現金，存款範圍則可落在「能讓你生活兩週至一個月」。

4. 找到適合自己的儲蓄習慣

雖然養成儲蓄習慣是個人人皆知、最基礎入門的理財行為，但 Caroline Lupini 強調，在年輕時養成固定儲蓄習慣有助於未來生活。有句老話說，當你沒什麼好失去時，也就沒什麼是值得害怕的。趁著年輕、還沒有那麼多壓力與顧忌時好好儲蓄，絕對能夠奠定基礎理財條件，讓未來的自己有更多本錢投資。

5. 不管投資什麼，都是在投資自己想要的生活

從年輕時開始建立理財觀念，客觀看來是個提前規劃、有遠見的行為。但有些人為了省錢，吃的三餐不均衡、穿的衣不蔽體，讓自己陷入生活品質低落的循環中，也未必是件好事。我們都該知道，理財是為了有能力選擇，有能力選擇你自己想過什麼樣的生活，而不是被錢帶著走。

財富自由之路，是值得花大把時間研究，邊走邊吸收資訊的一條人生路徑。把握年輕光景，參考前人意見，從 20 歲開始培養、建立理財知識與觀念。也許未來的你，會回頭感謝如今的你。

【推薦閱讀】

「我知道理財很重要，但就是沒動力」三個方法讓你展開行動

女子理財學｜越不想碰錢，它離你就越遠

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本文由女人迷授權，原文連結請點

給二十世代的金錢建議：學習理財，是因為老娘想選擇生活，不是被生活選擇

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