搭公車獨留小孩在車廂挨批不負責任 猛媽怒：我推車2萬！

幼童力氣小、身體脆弱，搭乘大眾運輸時常成眾人重點照顧對象，故當小孩單獨在車廂內無家長隨身照看時，特別容易引起注意與撻伐。

一位媽媽在臉書社團「爆怨2公社」內抱怨在公車上遇到莫名其妙的乘客。當天她帶著孩子與老公同事吃飯，搭公車回家時，因小孩坐在推車內，便將他連人帶車停放在距自己約15-20公分距離的空位上，自己則找位子坐下繼續與朋友聊天。

結果坐在她前方的一個乘客見狀，便將此景拍攝下來，並對旁人抱怨她是個不負責任的媽媽，讓她不滿表示自己並未疏於照顧，而是全程盯著孩子看，「重點是我有踩煞車，不會晃，因為我買的是最安全的推車，一台2萬」。

對於該名媽媽的說法，網友們紛紛表示不可思議，畢竟推車再貴也難保意外發生時不翻車，「心臟真強」、「只能說媽媽心臟很大顆」、「公車緊急煞車的時候連人都會跌倒了，還是抓在手上保險一點吧」、「緊急煞車是說翻過去就馬上翻過去的，那個時候你站起來再衝過去，自己都要先平衡好自己，真的有辦法馬上救小孩嗎」、「就算我的推車是20萬美金，我也不會讓我的雙手離開嬰兒推車」、「推車不是低底盤，重心在上面，突然煞車還是啥的，推車再怎麼貴還是會翻車的，不然一顆貨車頭幾百萬，還不是說翻就翻」。

有網友也針對她自豪的「2萬推車」開酸，認為嬰兒推車價位雖從幾千到幾萬都有，但「2萬的推車其實真不貴」、「現在推車2萬的很多」，更有人表示「目前看到最貴的要5萬多，但周杰倫他們家那台英國的才是經典，要10幾萬」。據查，當年周杰倫寵女無極限，嬰兒推車選的是英國皇室御用品牌，價格約要15萬台幣。

另有人點出貼文矛盾點，發現若以媽媽所言前方還有乘客，與孩子的距離不太可能只有15-20公分。「孩子留在前面，妳坐在後面，中間還隔一個前座乘客，怎麼算都不可能只距離15-20公分……敢把孩子放離自己這麼遠，真是勇氣可嘉」、「15公分，比一個鉛筆盒還短耶。你確定只有15公分」。