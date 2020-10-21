「妳跟狗一樣」男開玩笑被分手還討拍 前女友狠打臉 網讚：今日最療癒

情侶互開玩笑是情趣，但玩笑若開過頭，就有可能變悲劇。有位男網友上Dcard發文，說自己開玩笑「說女友跟狗一樣被分手」，他傻眼問網友「有那麼嚴重嗎？」。男生Po網討拍的行為，再次惹毛「前女友」，她細數男生種種白目玩笑話，網友大讚，「天啊這篇文我看的好爽，離開的好！」

男生說交往一周年，女友選了史努比包包當禮物，男生後來在網路看到紅貴賓狗背同款包包，覺得很有趣，傳圖片給女友說「妳跟狗一樣耶...哈哈哈」，女生暴怒提分手，男生不解，「這件事真的有這麼嚴重嗎？朋友都覺得這沒什麼啊！還是女生真的都這麼敏感？」

女生一天之後也在Dcard發文，「我就是那個跟狗一樣的前女友！」她對於男生「妳跟狗一樣」這句話，她原本只想已讀不回，但男生傳訊後還一直追問她怎麼不理人，還說「該不會又生氣吧...脾氣也太大了」，她才暴怒，女生補充，那個包包才199元，「不用好像很委屈，好像我為了騙你買包給我，到手了就分手。」

女生說，男生之前也傳過袋鼠圖，笑她「胸部跟袋鼠一樣平」，女生曾經當面冷靜溝通，告訴男生不喜歡這樣，男生當下說好但始終不改。女生指出之所以分手不是因為男生這次說的話，而是每一次都覺得受夠了。「你最沒資格上來討拍，離開你這爛人，超級爽！終於不用再被你惹怒，滾！」

男生之前也傳過袋鼠圖，開玩笑說女友「胸部跟袋鼠一樣平」。 圖片來源／ Ｄcard

網友一面倒挺女生，「這年頭真的不能只聽單方面說詞...拍拍下一個會更好的」、「跟袋鼠一樣⋯⋯這個真的很白目」、「真的要懂得拿捏說話的分寸」、「這種人都只會覺得別人太玻璃心，啊怎麼沒檢討過自己的玩笑有多難笑」、「對方臉好腫我好喜歡」、「這是我今天看到最療癒的文」。