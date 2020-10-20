他婚宴包1200元沒喜餅 新娘媽當眾諷：包太少，我們划不來

參加婚禮喝喜酒要包少錢比較合理？一名網友表示他去友人婚宴包了1200元，坐下來後發現同桌其他的人都有拿到一盒喜餅，唯獨他沒有。他納悶不解，以為是對方忘記給了，後來新娘的媽媽竟當著眾人的面前嫌他包太少，若再送他喜餅划不來。

男網友在臉書社團爆怨公社發文，回憶起剛出社會去喝喜酒的不愉快經歷。他說自己剛出社會時收到了第一張喜帖，但那時月薪僅22K又住外面，生活其實很緊繃，所以只包了1200元。

進到婚宴會場坐下來後，他看到朋友椅子旁邊都有放喜餅，正疑惑為何自己沒有的時候，朋友跟他解釋，給禮金的時候就會順便發喜餅了，而朋友和新娘的媽媽很熟，等到新郎和新娘逐桌敬酒的時候便順便詢問了此事。

結果新娘的媽媽卻當著一堆人的面前，直接嫌棄這名男網友包得太少，並表示「這樣我們划不來啦」，甚至還說「如果弟弟你想吃喜餅，阿姨可以拿一、二塊給你吃。」

包括他在內，頓時整桌的人聽了這樣的話都覺得很尷尬，男網友補充說道，雖然他剛出社會也不懂什麼禮數，經濟能力也不夠好，而且還和新娘也沒說到非常熟但還是被喜帖炸了，第一次參加婚禮就被洗臉，總之就是很不好的回憶。

此文一出，不少網友也在底下留言替他叫屈，覺得新娘的媽媽講話實在太超過了，「態度真差」、「哪有看禮金在發喜餅的，包多一點喜餅會送高級一點嗎？」、「怕虧本就不要辦婚禮」，還有人直言，「這種朋友就不要來往了，1200元就當救濟她吧。」

其他人也認為喜餅應該是分享喜悅給朋友，而非純用紅包金額來定義，所以不管賓客包多少都要給餅，甚至有人表示，「那這樣包比較多的是不是可以退錢？」還有人認為，沒什麼交情的包1200元太多了。