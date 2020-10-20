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婚禮一般都花100萬？準新郎列天價開支 網愣：一堆白花的

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友聽聞同學婚禮總花費，感到相當訝異，不禁好奇提問「辦婚禮花一百萬算一般嗎？」。示意圖／ingimage
有網友聽聞同學婚禮總花費，感到相當訝異，不禁好奇提問「辦婚禮花一百萬算一般嗎？」。示意圖／ingimage

今年由於新冠肺炎疫情的緣故，有許多婚禮都改在下半年舉辦，不少人一連參加好幾場婚禮。有網友聽聞同學婚禮總花費，感到相當訝異，不禁好奇提問「辦婚禮花一百萬算一般嗎？」對此，一名最近在籌備婚禮的準新郎回覆，曝光的天價名細也引發熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO文，提到前陣子參加同學的婚禮，沒想到辦婚禮要花100萬，同學一筆一筆算給原PO，光是鑽戒就要10至20萬，還有喜餅、餐廳、婚紗、攝影、主持表演等等。讓他好奇詢問現在辦婚禮一般都要100萬嗎？

貼文吸引許多人回應，其中一位是準新郎，表示自己被婚禮「弄得快煩死了」，也認為真的非常「貴」，並詳列出籌辦婚禮的開支，其中包括高雄婚宴專門場地35桌約65萬、國內婚紗照2天16萬、婚顧6萬、主持人和樂團8萬、拍照婚紗一白二晚，租兩天5萬8千元，再來喜餅一盒600元，初抓一百盒6萬、婚戒60萬、對戒14萬、新娘秘書5萬、婚企1萬8千元、場佈1萬8千元，最後聘金的部分，他表示最終拿去買房，因此沒有支出，而總花費約189萬多。

一名準新郎詳列出籌辦婚禮的開支。圖／取自PTT
一名準新郎詳列出籌辦婚禮的開支。圖／取自PTT

貼文一曝光後，網友對該開支紛紛表示「一般人哪會走這種規格」、「好貴唷你辦很高級的嗎」、「求婚戒60萬，這你自找的吧」、「自己花太多，一堆項目都可以省下來」、「你結個婚花了快兩百，盤子無誤」、「蜜月旅費咧？」

許多人認為有些是不必要的支出及花錯地方，「只有場佈和喜餅的價錢還ok，其他基本上都貴兩倍以上」、「主持人、樂團白花的」、「一看就知賓客只會記得很難吃」、「婚紗拍到16萬，吃一桌不到二萬」、「聘金....不管有沒有房子，都應該要有聘金吧？我只能說，你花錢的分配比例，跟我差很多」、「我覺得婚攝最浪費之後幾乎不會拿出來看」、「新娘換幾套根本記不得，餐廳好不好吃記一輩子」。

不過也有不少過來人表示「我八年前結婚，差不多100萬」、「100萬正常，我自己結婚準備含聘金40+36（萬），請客桌數紅包另算，只是你花沒意義的太多了」、「有錢人，還好我老婆家人說簡單就好。婚紗4萬9、宴客租場地請外燴只收小聘給你參考」。

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