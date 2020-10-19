男友父母逼兒子「換女友」 單親媽嘆：我像殺人放火一樣

離婚之後也有追求幸福的權利。一名有過一段婚姻、育有1女的女網友，原與男友論及婚嫁，卻被對方父母無情強逼分手，讓她無奈感嘆自己像「殺人放火犯」。許多網友則認為順著父母的男方太沒擔當，勸她冷靜思考是否還要繼續這段感情。

「沒想到八點檔的劇情在我身上上演」，這名女網友在臉書粉絲專頁「靠北男友2.0」訴苦，她說自己35歲離婚、有1個女兒，與40歲的男友交往1年多來，對方父母頻頻催促兩人婚事。她曾要男友早日告訴父母她離婚有小孩的情況，男友卻認為父母開明，沒必要特別說出來。

女網友表示，中秋節連假期間，男友父親再度以嚴肅口吻催婚，因此她要求男友一定要告訴父母。沒想到他們得知之後暴跳如雷，要男友把她「換掉」，隔天還打電話給她「一哭二鬧」，哭訴他們辛苦養育的兒子竟要娶一個離婚有小孩的人。男友也說，若幾個月後父母仍無法接受，只能分手。

「小孩在國小上學後歸前夫養育，根本不會讓我男友有所負擔。」女網友感嘆，在老一輩的傳統觀念裡，「離婚有小孩」幾乎跟「殺人放火偷拐搶騙」歸類為同等級，嫁娶進門會讓父母蒙羞。

對於這種情況，多數網友紛紛痛斥男方「沒肩膀」，「一開始男的就該說清楚了，搞到一年多才來演這齣，真是浪費人家的時間！」、「不敢跟父母親坦承，那也是很沒擔當，根本也沒下定決心吧」、「真的是浪費時間，我前任在一起兩個禮拜跟家人講，沒辦法接受，我們就分了」、「男的沒有很愛妳，因為是聽話的孩子，妳找錯對象了」。

有網友勸發文者看清現實，「冷靜考慮清楚吧！離過一次婚，就應該知道很多事情在婚前都看得出端倪。妳應該不想再離第二次婚吧！」也有人認為別太輕易放棄，男方應該好好跟父母溝通，「如果因為面子問題，你們要放棄彼此，那就只代表你們不夠愛對方而已」。

另有網友送暖鼓勵發文者，「離過婚有小孩不是問題，問題是自己是否有吸取過去失敗的原因，讓自己下段感情過得更好」、「現在離婚速度都比結婚快，離婚的人也不代表是不好的人，或許更珍惜感情」。