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女25歲月薪45K 男友下最後通牒：一年內沒找到鐵飯碗就分手

聯合新聞網 / 綜合報導
25歲女網友月薪45K，但因為約聘工作性質不穩定，男友要求她在一年內考到公務員，否則就分手。示意圖／ingimage
25歲女網友月薪45K，但因為約聘工作性質不穩定，男友要求她在一年內考到公務員，否則就分手。示意圖／ingimage

以結婚為前提的交往，通常都會將對方的賺錢能力納入考量。然而有一位網友抱怨，她25歲，月薪4萬5，男友卻要求她在一年內找到「鐵飯碗」，否則就分手，貼文一出引起廣大網友討論，正反兩極意見都有。

有位網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上表示，「男友說最多再給我一年找到鐵飯碗的工作，不然考慮分開了」，原po也透露自己的薪水及工作性質，「我從求學至今25歲都不知道自己適合什麼，出社會都是為了糊口飯吃而工作，有什麼工作就去做，平均月薪4萬5，缺點是，都是有聘期的，聘期結束的話我需要再找新工作」。

原po澄清，「其實男友對我很好，他很聰明，對他來說，捧到鐵飯碗根本易如反掌。」原po也知道男友是希望她能安定生活，「薪水少一點也沒關係，不用常常擔心下一份工作在哪裡。但我聽到開頭那兩句話，還是覺得很心痛，一定得用這種傷人的話來激起我的動力嗎？」

這則貼文引來網友兩極反應，有許多網友認為原po男友沒說錯，「雖然男友表達方法不對，但撐過就是自己的，每個年紀都有該面對的事」、「想一想妳30歲的時候是不是還能這麼容易找到工作？人力要精簡的時候，最先考慮就是約聘人員...男生的想法很正確啊！」、「公務員都喜歡找公務員不是沒道理的，公務員薪水贏普通勞工不少，上下班固定，名頭也好聽，上班不操勞，下班沒工作，不會把上班情緒帶回家裡」。

也有網友諷刺原po男友，「他捧到鐵飯碗了嗎？沒有的話憑什麼要求妳？」、「男友那麼厲害，妳做什麼工作根本沒差好不好⋯⋯」、「完全沒顧慮別人的感受，用分手威脅，根本垃圾」、「男友能賺20萬一個月嗎？跟他說再給一年時間，賺不到就分手」。

還有過來人建議，「千萬不要為了想隨便考個公務員就去考，那進去真的會非常痛苦…最好先爬文知道工作內容後，再找一個相對應該可以負擔的去考，這種考到了才有意義！不然每年離職的公務員速度真的不輸寒暑假打工的PT離職速度」。

公務員 薪水 分手

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