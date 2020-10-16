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為什麼關係融洽，另一半仍出軌？「自療傷」的七個階段

聯合報 / 文／洪培芸（心理師）
面對多年相處的另一半出軌，傷痛需要時間撫平修復。示意圖／ingimage 提供
面對多年相處的另一半出軌，傷痛需要時間撫平修復。示意圖／ingimage 提供

為什麼雙方關係融洽，另一半仍會出軌？這是許多男女心中的傷痛。交往或結婚多年了，原本是別人眼中的神仙眷侶，多年來都過著歲月靜好的日常，直到某天確認伴侶出軌的那一刻，整個內心世界崩解。

震驚、錯愕、悲憤、羞辱；或開始責備自己不夠好、賺太少、不夠體貼、甚至想著如何報復的負面心理…洪培芸心理師以自身豐富的諮商經驗分享，從放不下、不放下，到修復情感，到活出另一片嶄新人生的心路歷程分析，陪伴天下受傷男女們共同療傷。

【走過出軌，療癒自己的七個階段─否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受、重生、創造新生】

「昨天我又夢到了他的外遇。我不知道我什麼時候才會好，我不知道要到何時，才能夠徹徹底底忘掉。」她的眼角不斷滑落淚水，顫抖地訴說著。

她的婚姻結束在一年半前，離婚原因就是常見的出軌。只是，她的角色是被出軌的那個人，而且她被蒙在鼓裡好久，直到朋友看到她的先生勾著第三者逛街，活像熱戀中的情侶，朋友一個氣不過，拍下照片傳給她看，那時她才發現。

「我以為我都好了。可是一看到報章雜誌或電視，出現男藝人外遇的新聞，正宮出來表示『我會原諒他』、『我要幫他撐傘』的畫面，我的心情就難受了起來，還會變得易怒，變得情緒敏感。」

是啊！她都離婚五年了，加上沒有小孩，當年拍的甜蜜婚紗照也都處理掉了，眼不見為淨，徹底清除生活中可能勾起她傷心往事的物品。然而，總會有些瞬間，刺激冷不防地現身，再次觸動了她的傷口，讓她回憶起她再也不想記起的傷心過往：先生與同事發生了婚外情，她遭遇了親密愛人的背叛，她成了下堂的糟糠。

【療癒自己的七個階段】

在親密關係當中遭遇伴侶出軌，是沉重的打擊，更是痛不欲生的經驗。但，無論你是選擇維持婚姻，還是選擇離婚，都一定要走上面對憤怒與悲傷，修復與療癒自己的階段。

美國心理學家伊莉莎白．庫伯勒－羅絲（Kübler-Ross）在一九六九年出版的《論死亡與臨終》提出悲傷的五階段理論（Five Stages of Grief）：否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受。最早是用在罹患絕症的人，後來也廣泛應用到所有災難性的個人經驗上，像是工作、自由及關係層面，所以也涵蓋了家人過世，還有離婚。後來，則是擴充到了七個階段，也就是增加了「重生」、「創造新生」這兩個階段。

● 第一階段：否認

「我不相信！他怎麼可能出軌？」

「一直以來我們夫妻的感情都好好的啊！」

「不會吧！今天又不是愚人節。你不要騙我，這個笑話不好笑。」

對多數人而言，知道伴侶出軌的第一時間，其反應都是震驚與不敢置信。一部分，是心理防衛機制，用來保護自己，讓內心不會瞬間崩垮；另一部分，就是必須維護自尊，家醜不能外揚，因為這也涉及了面子。

● 第二階段：憤怒

「他竟然劈腿！他的良心被狗啃了！」

「他竟然婚外情！虧他還身為老師，不倫不類！」

「我們結婚都快二十年了，這對我來說太不公平！」

被信任的人背叛，必然伴隨的情緒反應就是「憤怒」，無論是親情、友情還是愛情。因為不只是背叛，更涉及了欺騙，沒有人喜歡被騙，活像個傻子，被蒙在鼓裡，被耍得團團轉。

● 第三階段：討價還價

「只要她答應不跟我離婚，要我改變什麼，我都願意。」

「只要他願意回家，我什麼都可以放下。」

抑或是：「他出軌，那我也要外遇，一人一次才公平。」

「她給我戴綠帽子，我也不要讓她好過。」

不是每個人都能當機立斷，都能下好離手。多數人都是在反反覆覆當中，在不同的思維中猶豫，在不同的選擇中舉棋不定。想要扳回一城，想要減少損失。

● 第四階段：憂鬱

「只要一想起他的背叛，就讓我痛不欲生，我不知道該如何活下去。」

「我以後要怎麼相信人？白天都是勉強打起精神，晚上都是淚濕滿襟，夜不成眠。」

「婚姻失敗，家庭破碎的我，人生到底還有什麼意義？」

不只是氣憤難平，更多時候還有憂鬱啃噬著當事人的心。

因為這時候的你，看不到未來的道路，看不見往後的希望，曾經就是一個清清楚楚、明明白白的方向，現在卻被硬生生地攔腰截斷，你的婚姻、你的家庭、你的人生必須重組，必須改寫，完全超出當時的計畫及想像。所以，你感到更加的痛苦及悲傷。

● 第五階段：接受

「既然我們已經離婚了，就各自過好自己的人生。」

「從此田無溝、水無流，男婚女嫁各不相干。」

「破鏡無法重圓，都走出戶政事務所，也辦好離婚手續了，就當是恢復單身。」

接受親密關係的改變，接受人生的每一個變化，都是生命的修為。學會「接受」，才能不再耗盡心力，頑強對抗，徒增不必要的傷。

● 第六階段：重生

當你從痛苦的地獄活了回來，當你從悲傷的幽谷走了出來，你已經不再是過去的你，你將踏上重生的旅程。

為什麼你不再是過去的你呢？因為，你「不只是」過去的你，你在地獄及幽谷中，磨練出重生的智慧，散發出屬於你的光芒。早已蘊藏在你生命中的力量，此時方能顯現。

● 第七階段：創造新生

關係結束（或改變），勢必會讓你的社會角色、身分及責任產生相應的轉變。你不再擁有丈夫、老公的身分，你不再具有妻子、太太的角色，當然還有相應的女婿、媳婦等。

試著想想，當你卸下這些角色時，是不是也多出了一些時間？是不是能將心力與精神重新聚焦回自己的身上，為自己好好地活一遍？

你可能會搬家，你可能會換工作，你可能會到不同的城市甚至是國家生活。所以，你會有新的人際圈，你會有新的朋友。請好好思考、打造及體驗接下來的生活，裡面會有更多的收穫。

記得，這療癒自己的七個階段，是一個進進、退退又前進的過程。你會感受到自己的進步，也會觀察到自己的退步，有時候前進多一些，有時候倒退多一點。別氣餒，每個人都是這樣。

而這些階段沒有特定順序，每個人需要的「時間長度」也不同。也就是有些人的憂鬱階段，來得比憤怒階段早；每個人在不同階段的停留時間也無法相提並論，你有你的節奏，他有他的風格。憂鬱的階段久一點，不代表你比較脆弱；憤怒的階段長一些，也不代表你比較失控。

● 給受了傷的你

走過出軌，人人都能療癒自己。熬過悲傷，裡面都是人生智慧的結晶。

【以上摘文選自：《什麼關係融洽，另一半仍出軌？》、作者：洪培芸、圖文提供：寶瓶文化、整理：記者柯意如】

書名／《什麼關係融洽，另一半仍出軌？》、作者／洪培芸、圖／寶瓶文化提供
書名／《什麼關係融洽，另一半仍出軌？》、作者／洪培芸、圖／寶瓶文化提供

出軌 離婚 憂鬱

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