他薪資加理財年收破百萬 因這關鍵遭女友媽鄙視

常聽人說結婚不只是兩個人的事，更是兩個家庭的事，尤其有些父母會特別在意對方的家世背景、薪資所得等等，因此容易讓一段姻緣變了調。一名男網友發文表示自己年薪百萬，雖無房但有輛車，也有投資理財，但女友的媽媽卻不滿意，甚至還對他的家世有些鄙視，讓他非常無奈。

這名男網友在論壇《Dcard》寫道和女友交往多年，現在30出頭歲也到了適婚年齡，日前和對方爸媽見面談及婚嫁，雖然女友爸爸人很和善，但媽媽卻對他很有意見，認為他工作雖然穩定但時間卻太長，假日偶爾還要處理公事，根本沒時間照顧家庭，如果兩人結婚，女方要獨立持家會很辛苦。

然而挑剔的部分還不只這些，原PO說自己年薪大約120萬元，雖然沒有房子但有輛180萬的車，再加上手頭現金和投資也有300萬元，女友媽媽卻嫌他工作7年了，賺的錢不是先買房而是先買車，擔心女兒如果嫁過去就得跟著在外地租房子，像無殼蝸牛一樣很不妥，甚至得知原PO的薪水後還一臉嫌惡，讓他很不是滋味。

除了不滿意薪水之外，家世背景也是原因之一，原PO說自己父親是當黑手，母親擺路邊攤，但他從來不以父母職業為羞恥，不過回想起碩士班畢業典禮當天，雙親出席參加，會後和女方父母見了面，他卻發現女友媽媽對他母親的衣著上下打量，甚至問了職業後還皺了幾下眉頭，讓他看了很受傷，為母親抱不平。

他和女友都嘗試溝通，但女友媽媽依然冷眼相待，讓原PO覺得很無奈，認為每個人出生都無法自己選擇想要去哪個家庭，他知道這一切都不是女友的錯，也很在意她的感受，但原PO擔心的不是受到輕薄，而是害怕失去追尋幸福的勇氣。

許多網友看了都建議原PO好好考慮是否真的要繼續在一起，「你可以考慮換對象，不然你女友也無法拒絕她媽，你們要一直拖到什麼時候？」、「別結婚，找一個懂你辛苦的女孩會更好」、「真的要好好考慮，衝動結下去可能一瞬間資產化為烏有」、「你的條件分了應該很好再找下一任，倒是女方會覺得浪費7年青春痛不欲生，如果女方放任自己媽媽這樣嫌棄你的話，真的可以分了，下一個會更好」、「這種偏見不會變好，如果你有把握婚後可以無視岳母開嘲諷，有準備好忍一輩子，不然就談分手吧」。