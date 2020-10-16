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這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座
你相信星座嗎？想到「處女座」，你會想到什麼特質呢？認真、上進、龜毛、碎念、潔癖或控制狂？有位38歲處女座男網友在PTT聯誼板徵友，洋洋灑灑表列近萬字「負面表列式徵友」，揚言只要符合某項特質就可以跳過本文不用看，幽默又狂放的PO文，網友笑翻，「這是極品了，好奇符合寄信條件的女生」、「好想認識這位神人」。
原PO說老爸催他找對象，首先他表列20項基礎題，第一條是「認為處女座龜毛而討厭，就不用往下」，雙子、射手、水瓶、牡羊女性請跳過，甚至爸媽、手足是雙子座也pass。姓名有「艸」或「羊」部首都不要，戽斗暴牙或國字臉以及高額頭、長痘子都不行，臉上甚至不能有太明顯的痣，年紀跟身高體重也有具體的數字區間。
接著是與原生家庭關係不能緊張，不能菸、酒、檳榔、賭毒、刺青、體臭、穿洞。不能對中南部人有定見、不能不懂「事不過三」的道理、習慣無理取鬧、出口成髒，和原PO對於朋友、獨生子女、宗教、看棒球、理財記帳、冥想的觀念等相左也都不行。
接著他又從A到Z表列了26項進階條件。從雙眼皮才是帥哥、男生收入要比女生多...喜歡吃半熟荷包蛋、喜歡人過多或吵雜的活動、一直列到理所當然使用外送平台叫餐、喜歡貓勝於狗、婚宴比蜜月重要、情人節或聖誕節比生日重要且一定要過等，都是他打槍的項目。
原PO在每個項目，都有細說原因，讓網友拜倒。「一篇勸退長輩的好文章」、「你爸再問你為什麼單身，拿這篇給他看就對了」、「大叔別黑我們處女座好嗎」、「好處女座，邊看邊笑推」、「我以後徵友條件要加一項，廢話不能太多」、「你準備單身一輩子」、「不要別人有刻板印象，結果自己刻板印象最多」、「憑實力單身」、「這應該列為教材的」。
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