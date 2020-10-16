聽新聞
test
0:00 / 0:00
親戚愛問「賺多少」該怎麼回答？ 內行人提4字箴言應付
華人長輩都喜歡問晚輩工作、薪資、戀愛等各種問題，過度的關心也讓許多人覺得反感，有位網友抱怨常常被問到錢的問題，例如賺多少、有沒有投資等等，讓他不堪其擾，但又不知道如何應付，只好上網詢問大家「要怎麼拒答賺多少錢這個問題？」
原PO在PTT發文寫道家裡經濟小康，自己也有一份正職的工作，不過讓他很困擾的是爸媽和有一些親戚常常都會問他「賺多少錢？」、「有沒有投資？」如果據實回答就會被虧，不想講但又不知道該如何拒答，讓他直呼「好難啊…有什麼方法嗎？」
許多人看了紛紛提供意見表示「就說『沒有』不就好了」、「沒有、沒有，什麼都答沒有」、「跟大家差不多」、「回答『一定比你多』就好」、「賺得跟您兒子差不多！親戚若說出金額，一律回答『喔，那我賺得比較多』」、「就說賺的錢夠用，夠生活」、「講最低薪資」、「回他：賺多少錢不重要，活得自在比較重要」。
還有一名網友建議可以用「等你介紹」來回應對方，如果對方神通廣大，可以介紹投資門路或好工作的話，那真的就要抱大腿致謝了，但如果沒能力，只是想刁難或酸人，就可以用這四個字講到讓對方接不下去。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言