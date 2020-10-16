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親戚愛問「賺多少」該怎麼回答？ 內行人提4字箴言應付

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨常常被親戚長輩問賺多少錢，讓他不知道該怎麼回答。圖／聯合報系資料照片
一名網友抱怨常常被親戚長輩問賺多少錢，讓他不知道該怎麼回答。圖／聯合報系資料照片

華人長輩都喜歡問晚輩工作、薪資、戀愛等各種問題，過度的關心也讓許多人覺得反感，有位網友抱怨常常被問到錢的問題，例如賺多少、有沒有投資等等，讓他不堪其擾，但又不知道如何應付，只好上網詢問大家「要怎麼拒答賺多少錢這個問題？

原PO在PTT發文寫道家裡經濟小康，自己也有一份正職的工作，不過讓他很困擾的是爸媽和有一些親戚常常都會問他「賺多少錢？」、「有沒有投資？」如果據實回答就會被虧，不想講但又不知道該如何拒答，讓他直呼「好難啊…有什麼方法嗎？」

許多人看了紛紛提供意見表示「就說『沒有』不就好了」、「沒有、沒有，什麼都答沒有」、「跟大家差不多」、「回答『一定比你多』就好」、「賺得跟您兒子差不多！親戚若說出金額，一律回答『喔，那我賺得比較多』」、「就說賺的錢夠用，夠生活」、「講最低薪資」、「回他：賺多少錢不重要，活得自在比較重要」。

還有一名網友建議可以用「等你介紹」來回應對方，如果對方神通廣大，可以介紹投資門路或好工作的話，那真的就要抱大腿致謝了，但如果沒能力，只是想刁難或酸人，就可以用這四個字講到讓對方接不下去。

PTT

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