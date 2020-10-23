你以為要出門才能找小三？錯！小三無時無刻都在他身邊

【作者：許嬰寧 心理師】

3C的致命小三特質

「我希望你能多陪陪我，能不能不要一直滑手機？」

「我在陪你啊！」

「可是我在講話，你又一直拿起手機看，這樣很討厭！」

「我要看一下有沒有重要的事情啊！」

「像是什麼？」

「工作的事啊！」

「明明就不是…你拿起來後都是看群組麻！」

「剛好看到就回一下啊！」

「那我們就一直會被打擾麻！看了就會一直看，那不等於都跟群組裡的人聊起來了嗎？」

「但我還是有在聽你說啊！」

「問題是你不專心啊！」

「群組只是聊天，我只有隨便回回的。」

「所以呢？」

「我主要還是在聽你講啊！」

高度使用手機、3Ｃ、電腦或是電動，如果讓另一半抱怨的話，千萬不要急著為自己辯駁，也別急著找理由，其實這真的是關係中的致命傷，因為你「讓」這些外在刺激介入了你的關係，講的嚴重些，那些3Ｃ其實是沒有生命的小三，他們不會吵不會鬧，但卻一直發出致命的吸引力，那不就是最可怕的小三嗎？

3C的致命小三特質： 1. 永遠不間斷地滿足你 2. 充滿新鮮感的吸引你 3. 幾乎沒有抱怨地滿足你 4. 不帶情緒地轉移你的注意力 5. 低調隱密的刺激感

這就是 3Ｃ比正宮吸引人的原因，只是不幸的是，每個人都有3C，端看你要不要讓他站上小三的位子，讓你只要正宮一去上廁所、正宮一去洗澡、正宮一去睡覺，各種你落單的時候，就打開3Ｃ的話，差不多就等於是個小三了！背著正宮就想馬上私會的人，不就是小三嗎？

而若是我們當著正宮的面，還能大剌剌地滑著手機，聊天時還要一直瞄向手機，上廁所也要帶著手機進去，排隊點菜完也要打開的話，只能說，小三只是被合理化成某個異性好友了，他們說是工作、是無聊、是在排解時間，等於是告訴他的伴侶，這不是小三，這只是好朋友。而另一半如果繼續跟他爭論的話，還可能會聽見「你還不是也會滑手機」這種論述，儼然就是，「你還不是有XXX那個異性好友？」似的。

3C（異性好友）人人都有，而要不要讓他成為關係裡的致命傷，就看怎麼取捨了。不要把3C使用合理化，而忽略了另一半的真實感受，那真的和有個光明正大的小三差不多了。

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