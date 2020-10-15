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女友「素顏不能看」？ 男竟約前任參加烤肉趴：誰叫妳不化妝

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO男友約她與他朋友一起烤肉，一再叮嚀「一定一定要化妝」，她則回覆自己的皮膚狀況真的很差，並不適合化妝，沒想到男友竟改約前女友。示意圖／ingimage
原PO男友約她與他朋友一起烤肉，一再叮嚀「一定一定要化妝」，她則回覆自己的皮膚狀況真的很差，並不適合化妝，沒想到男友竟改約前女友。示意圖／ingimage

女生不化妝就不能出門？一名女網友PO文表示最近皮膚狀況不好，為了讓皮膚休息都沒有化妝，男友卻覺得不化妝讓他很沒面子，前陣子他與朋友相約烤肉，沒想到卻改約前女友參加烤肉趴，讓女網友相當傻眼，並詢問其他網友是她太小題大作嗎？

原PO在臉書社團《靠北星座》中投稿，透露因皮膚狀況不太好，沒怎麼化妝，天秤座男友卻因此不開心，認為她不化妝跟他出門很沒面子。

前陣子男友約原PO與他朋友一起烤肉，一再叮嚀「一定一定要化妝」，她則回覆自己的皮膚狀況真的很差，並不適合化妝。

原PO與男友的對話

男友：大家都要帶女友去，你不化妝能看嗎

原PO：如果我讓你沒面子，不然我就不要去了

男友：大家都要帶女友去，就我沒帶去，你是要讓我難看嗎

原PO：醫生就叫我這陣子都不要化妝了，你為甚麼要逼我？？

男友：好！我不逼你！你不用去了！

而烤肉當天，原PO並未出席，殊不知她男友竟改約前女友參加烤肉活動，令她萬分無語「我真的是傻爆眼！就因為我不化妝不能陪你去？你就去找前女友？請問是我小題大作嗎？我真的很不爽！但男友一直覺得沒什麼……」。男友還傳訊說因為原PO不化妝，不然早就帶她去了「又不是不知道妳素顏的樣子，我怎麼敢帶你去」。

貼文一出，網友討論立刻一面倒的勸分手，「你沒放生的話，真的是在做善事」、「他不在乎妳的感受跟妳的健康，只在乎自己的面子而已，這種自私的男人留著等過年嗎？」、「乖，這是一定要分手的，不分就是妳的問題了」、「放生吧！然後把他跟他前女友綁在一起烤」、「天秤就真的愛面子啊」、「天秤不意外，外貌協會」、「那妳以後老了，他要嫌妳皺紋不去拉皮，他也不帶妳出去？好差勁的男人」。

也有人認為「可是我老公（天秤）不會這樣，他反而喜歡我不化妝，可能他沒那麼愛妳吧」、「你男友根本不把你當女朋友而是一個『東西』，炫耀用的」、「烤個肉而已搞得跟選美一樣」。

原PO與男友對話。圖／取自《靠北星座》
原PO與男友對話。圖／取自《靠北星座》

烤肉 分手 放生 星座 化妝品

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