「教養孩子，快樂與傑出只能二選一？」矽谷教母秘訣大公開

每個孩子自有不同的學習方法與進程，身為家長，能做的就是耐心陪伴、相信他們、給予責任，讓他們有空間找出人生的熱情。

女人迷這次很榮幸有機會專訪，人稱「沃姊」的艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki），其著有《養出內心強大的孩子》一書。

她的三個超高成就、身家共超過500億美元的女兒們，登上《時代》雜誌，為她們媽媽的教養哲學背書。

沃姊除了養育出三位超級優秀的女兒之外，還教過許多美國名人的小孩，例如賈伯斯的小孩、籃球巨星林書豪，並與伊隆．馬斯克的媽媽是好朋友。

女人迷透過這次的遠端專訪，請教沃姊教養哲學的秘密⋯⋯

別當虎媽，或是直升機爸媽

沃姊非常反對父母嚴格地監控孩子的學習，因為她已經看過太多的例子，這種監控與課程安排，會讓小孩初期「看起來」很有成就，但青少年時期容易走上叛逆的道路，不但對學習失去熱誠，也與父母有很糟糕的親子關係。

她所使用的教養方法，是她從四十年的現場教學經驗，不斷嘗試修正而得到的方法，她將其歸納成五個核心價值：「TRICK」——信任（Trust）、尊重（Respect）、獨立（Independence）、合作（Collaboration）、善良（Kindness）。

這也是沃姊在訪談中不斷強調的方法，除了家庭與學校都通用之外，現在連企業也發現這個核心價值的真實，也逐漸開始採用。

因此所有的訪談內容，也都貫穿了沃姊相信了一輩子的價值：信任孩子、尊重孩子、培養獨立與合作能力。

最後⋯⋯教導他們當一個善良的人。

人們會忘記你說過的話、做過的事，但他們永遠不會忘記，你對他們的善意。

快樂比傑出還重要

「應該要讓孩子做他快樂的事情，而不是逼他做他不喜歡的事情。」沃姊如是說。

你想一想，當我們肚子餓，或身體不舒服時，做什麼都不順心如意。

同樣的道理放在小小的孩子身上，當父母逼迫他們做一些「父母認為很重要」的事情，可是「他們不喜歡」的時候，那這場「學習」會多可悲，可想而知。

不快樂的人，他也會討厭相應的學習，更甚者憤世忌俗、痛恨父母——而這真的是愛孩子的父母們，所想要的嗎？

那難道要孩子做個快樂的廢人嗎？

多年來家長們都會提出這樣的質疑，沃姊笑了笑，開始解釋：

當一個人找到了他的熱情所在，他就會做得很高興，並且更喜歡學習；當這項興趣鑽研出了成果，就會有正向的回饋，讓他更喜歡做這件事——僅管當中會遇到種種困難。

而我們前述提到「讓孩子獨立自主，培養解決困難的能力」這時候就派上用場了。孩子為了他們的熱情、為了想得到比快樂再更高境界的「喜悅」，他們就會在那個領域，成為一個快樂但傑出的人。

那麼，財富呢？沃姊說她看過這麼多個百萬富翁，只有少數是快樂的。

但是一個快樂而傑出的人，通常擁有足夠的財富，因為他們的慾望是有節制的。如此之人，會活得很充實，心靈也會富足起來。

所以比起強迫孩子看起來傑出，不如陪他尋找做了會快樂的事物。但快樂的事物說來模糊，因為實在太多種了，所以才會說：家長可能最需要，也是唯一需要的心理素質，就是「耐心陪伴」。

對於特殊的孩子怎麼辦？

聰明的孩子

對特別有天份的孩子，例如伊隆．馬斯克（Elon Musk）的媽媽曾和沃姊聊到：小伊隆在學校幾乎每一個科目都拿 B 或 C，甚至不及格——因為他覺得學校教的實在是太無聊了。

其實很多孩子都很聰明，只是學校體制中沒辦法被發現，或者家人並不相信。

但對於這種聰明的孩子，最好的教育方法，就是放手讓他自己去做選擇，他會在那些選擇中，找到自己真正熱愛的事物，並且全心投入。

太乖的孩子

對父母言聽計從、在學校也特別乖順的孩子，有可能心裡藏著「恐懼」，他們希望能盡善盡美地完成父母老師的期望，也害怕新的事物，或是不確定的因素。

對於這種過於乖巧的孩子，最好的教育方法是鼓勵他們嘗試新鮮事，並不厭其煩地告訴他們：「做錯也沒關係」。

小小的年紀，失敗不是什麼大不了的事：「家人永遠會支持著你，儘管你沒有考試第一名，我們也一樣愛你。」

沒有自信的孩子

沃姊提到，在「直昇機父母」或是「老虎父母」權威教養下長大的孩子，通常對自己的自信心會不足，又或者是到了青春期會開始為了抗議而反抗指令，那是因為他們找不到自己，因為不曾被尊重過。

或是另一種家庭背景不好，或是天性懦弱的孩子，他們很容易對自己沒有自信，甚至自卑到失去自我。

因此為了要幫助這種孩子，應該要先好好聆聽對方的心聲，讓他們知道眼前的這個大人，尊重且信任他。

如此取得孩子的信任之後，便可以交付相應的適合的責任，給他們自我選擇的機會，讓他們找出自己心中所喜愛的事物，並且在其遇到困難時給予鼓勵，一步一步地建立其自信心，變成一個正向循環。

孩子有自己的學習速度

沃姊幾十年來看過無數的學生與家長，她講了一句：「家長們都擔心太多了！」

對於學習速度比同齡慢的孩子，父母除了尋求專業的協助、確保沒有不良外力影響之外，最重要的是「有耐心」——這或許也是身為父母，唯一且最重要的心理素質。

孩子雖然是兩個人生的，但他們不是父母的複製品，基因不是、成長環境也不是，人際互動更無法複製。因此孩子如果無法做到父母小時候能做到的事情，那有什麼好奇怪的？

每個孩子自有自己的學習速度，只要你給他的養分足夠，接下來只要耐心等候，這棵小樹苗，一定會慢慢長大，並結出纍纍的甜美果實。

最有名的例子，是愛因斯坦到了三歲才開口說話，沃姊的其中一個孫子伊森也是。

伊森快三歲了也不開口說話，但當他準備好，開始說話時，便是一句完整的話：「我想搭電梯」；

而且伊森從小的閱讀量驚人，求學時期甚至加入辯論社，成年後成就斐然。

父母們，停止你的擔心，相信你的孩子，他們比你想像的更有能力。

運用沃姊的五個核心價值：「TRICK」——信任、尊重、獨立、合作、善良。

我們不需要讓孩子在快樂與傑出中，只能選擇其一，只要用對教養方式，我們可以都選。

從自身做起，帶領孩子找到內心真正想做的事、覺得有趣而願意深入研究的事，並且陪伴他面對佈滿荊棘的障礙，不只成為一個該領域傑出的人，更成為一個快樂的人。

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