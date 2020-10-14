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她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

聯合新聞網 / 綜合報導
很多人會拜月老廟，祈求月老牽線遇見「對的人」；但據說若遇到了「不對的人」，月老也會很貼心幫忙斬斷孽緣。圖為拜月老示意圖，非新聞當事人。報系資料照
很多人會拜月老廟，祈求月老牽線遇見「對的人」；但據說若遇到了「不對的人」，月老也會很貼心幫忙斬斷孽緣。圖為拜月老示意圖，非新聞當事人。報系資料照

「千里姻緣一線牽」，很多人會去拜月老廟，祈求月老牽線遇見「對的人」；但據說若遇到了「不對的人」，月老也會很貼心幫忙斬斷爛桃花。有位女網友就在Dcard分享月老幫她斬斷爛桃花的神奇故事，她去拜月老，月老指示現任男友非正緣，還建議她放棄這段感情，她回去當天就意外戳破男友嫖妓，當場分手了，她忍不住大呼「真的很謝謝月老」。

原PO當天陪朋友們去台中樂成宮拜月老，她雖然有男友，但分合多次感情不穩定，所以也趁機問問月老的意見。原PO問月老，「請問這任男友是我的正緣嗎？」，月老陰杯否定。「請問感情不穩定，要放棄這段感情嗎？」，月老聖杯肯定。原PO請示之後，還抽了籤詩，上面寫著：「姻緣本由天注定，心亂如麻誤君期。何不回頭走舊路，雲開天清自分明。」

下午拜月老，原PO跟男友約晚上看電影，說好八點半場次卻等不到人，她打電話給男友，對方卻說明明約十點半。原PO只好先到男友家打發時間，男生說要去蹲廁所，原PO無聊就用對方電腦看影片，Line對話一直跳出來，好奇心驅使下她點開聊天室，意外發現露骨對話及男友開房間嫖妓的證據，當天她就氣到分手了。原PO分手後看Line，發現確實約「八點半場次」。她覺得很神奇，「冥冥之中月老好像在幫我，讓我看錯時間...陰錯陽差讓我進入不常去的男友家」，才能發現真相分手。

網友驚呼神奇，「好靈！想去拜了！」、「恭喜妳！也祝福妳！」。有網友分享類似經驗，「月老斬爛桃花也是很效率的，之前抽到叫我不要留戀的籤詩，晚上就遇到事情分手了，我是拜龍山寺」、「我也是拜完樂成宮月老、不到三天就發現某事而分手」、「身邊一堆朋友拜完月老，結果分手」、「我以為是我PO文...去樂成宮求籤也求到這張，當晚男友就主動提分了，雖然很難過，但真的不適合的人也不要太勉強比較好。」

月老 婚姻 分手

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人說「姻緣天注定」，很多人會去拜月老廟，祈求月老牽線遇見「對的人」；但據說若遇到了「不對的人」，月老也會幫忙斬斷孽緣。有位女網友就在Dcard分享她拜月老斬斷爛桃花的神奇故事，她陪朋友去拜月老，月老指示現任男友非正緣，還建議她放棄這段感情，她回去當天就意外戳破男友謊言，切心分手了，她忍不住大呼：月老好靈驗。

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