快訊

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女拜月老後紅線秒不見…崩潰求助 內行人點出關鍵：不用擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
許多單身男女都會向月老祈求賜予好姻緣。圖／台北霞海城隍廟提供
許多單身男女都會向月老祈求賜予好姻緣。圖／台北霞海城隍廟提供

許多單身男女會祈求月老能幫忙牽線，遇上合適的另一半。一位自稱單身20年又7個月的女網友，到月老廟拜拜求脫單，但沒想到好不容易求來的紅線，還沒走出廟門竟然就不見了！遍尋不著而身上又無多餘的錢再重新求一次，只能失望放棄，發文分享難過經驗。貼文引來內行人點出關鍵「月老幫你牽線了」、「不用擔心」。

一位女網友在《Dcard有趣版》發文表示，自認長相「沒有醜到不堪入目或是個性詭異到不行，但卻整整單身20年又7個月」，且從未被人告白過、暗戀過，所以決定跟朋友一起去向月老祈求能脫單。

過程中，拜拜前先繳交「愛情學分費」500元買貢品（喜糖、鉑錢、紅線），後來在向月老說明理想型名單時，手機突然狂響，原PO擔心是否有什麼急事，就先接了電話，後來再向月老道歉，祈求流程再重新來過。

所有流程完成後，開心地到廟門女香爐幫紅線過爐、放金紙、喝茶吃餅乾，之後，正想把紅線收好，卻發現紅線竟然不見了！原PO心急的到處找，甚至連垃圾桶都翻過，「沒有就是沒有」，詢問廟方工作人員這種情形該怎麼處理？對方也不知該怎麼辦，建議要不要重求，但原PO身上已無多餘的錢再買貢品，只能放棄離開。

貼文引發熱議，有多位有著相同經歷的人留言安慰，「你不孤單，我也拜完立刻不見」、「天啊！我以為這是我發的」；還有人笑言「月老覺得業務繁重不想接案了吧」、「月老覺得難度係數太高所以乾脆收走省的砸招牌」、「原來月老也挑客人」。

但有有內行人指出「我記得紅線本來就是要讓它不見的啊」、「不見，就代表月老幫你牽線了」、「月老怕你弄丟紅線，所以直接將紅線綁在你未來老公身上，好讓你將來認出，所以不用太擔心啦」、「還有…月老見你拜他的時候不專心，戲弄你一下，下次拜神的時候請專心一點」。

兩性關係 月老

延伸閱讀

相親男提「2結婚前提」…31歲女猶豫該分嗎？ 網怒：寧缺勿濫

繳入會費臥底名媛群組半個月 網友夢碎：刷新世界觀了

30歲女在早餐店上班「被叫阿姨」 男友覺丟臉勸：快換工作

家庭月收7萬婚姻生活總吵得要離婚 網直言：互相體諒最重要

相關新聞

女拜月老後紅線秒不見…崩潰求助 內行人點出關鍵：不用擔心

許多單身男女會祈求月老能幫忙牽線，遇上合適的另一半。一位自稱單身20年又7個月的女網友，到月老廟拜拜求脫單，但沒想到好不容易求來的紅線，還沒走出廟門竟然就不見了！遍尋不著而身上又無多餘的錢再重新求一次，只能失望放棄，發文分享難過經驗。貼文引來內行人點出關鍵「月老幫你牽線了」、「不用擔心」。

誰家的「大型屁孩」可以管一下嗎？出遊最恨的十大恐龍家長行徑

剛過完中秋與國慶連假，大家有去哪裡玩嗎？連續假期難免到處都人滿為患，多一份體諒與貼心就可以和樂融融，但年紀小的孩子難免容易失控，若父母有出面制止或許還能忍著一口氣，但最崩潰的就是碰到恐龍家長啊！

相親男提「2結婚前提」…31歲女猶豫該分嗎？ 網怒：寧缺勿濫

一位自稱虛歲已31歲的女網友在《靠北老公2.0》臉書專頁發文表示，日前去相親，但男方以擔心不孕為理由，「要求我結婚前發生關係，有小孩才結婚」。女網友表示，自己尚未有性經驗，對於先懷孕再結婚也不太能接受，認為這種條件對自己不公平又很冒險。

30歲女在早餐店上班「被叫阿姨」 男友覺丟臉勸：快換工作

工作沒有貴賤之分，只有對自己的肯定有多少。一位27歲女子在《Dcard》上發文，她從22歲就在早餐店工作，男友勸她換穩定又高薪的工作，這樣日子會比較輕鬆，但她早就習慣這樣的生活模式，她詢問「快30還在早餐店打工丟臉嗎？」，網友看完認為「但我覺得重點不在於丟不丟臉，在於幾個關鍵問題」。

【秋之味‧插畫展】黃黃又圓圓

【秋之味‧插畫展】黃黃又圓圓

【親子之間】容恬／我的女兒是網紅？！

同事A的小女兒作為α世代（生於2010年之後）的一員，對3C產品一點都不陌生。還沒學會握筆寫字，操控3C已比大人還順手，...

【心情點滴】新真／偷來的時光

今年春天，肺炎疫情陸續在美國各地炸開來，各級學校紛紛關閉校園，學生在家上網學習，兒子女兒也在這時候回家，和我們一同居家防...

家庭月收7萬婚姻生活總吵得要離婚 網直言：互相體諒最重要

當感情遇到生活上的消磨，再堅定的感情最終是否仍會輸給現實？一名男子表示，家庭共同收入約為7萬元，扣除基本開銷後，常常與妻子因經濟問題而大吵，讓他不禁直呼「單身比較好」。

女友嫌屏東父母窮酸、房間簡陋 北漂男被甩挨嗆「別出來害人」

一名「北漂」青年帶女友回屏東老家，卻被對方嫌棄父母窮酸、房間簡陋，回台北後更以「生活水準差太多」直接提出分手。

女人結婚生子就幸福？從竹內結子看女性人生的想像

「男怕入錯行、女怕嫁錯郎」這句俗諺，好像也呼應了新聞內容所強調的，如果嫁對了人，女人就是幸福的。這反映了幾個對女性的刻板印象：女性必須結婚、女性不是一個獨立的個體、女性不被允許太有能力。

【心情點滴】古家榕／屋內流浪者之歌

說起來，我這人挺「不安於室」的。六朝劉伶以天地為棟宇，我則以棟宇為天地，終日忙著幫家具大遷徙，唱著流浪者的生命之歌。搬來基隆僅三年，住處擺設已連變五回，二十幾坪兩房一廳，彷彿內建兩百坪的任性，親友來訪

【相處之道】貝類／關係換季

十八歲過後，親子間要維持得多緊密呢？我覺得，那些對瑣事的叮嚀，可以慢慢像收冬被一樣收起來了。年輕的生命正迎接最燦爛的夏天，有些形式的愛，太暖和、太厚重了。 好比我和女生朋友們都被媽媽提醒過別吃冰、別

熱門新聞

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

對比照曝光！新竹火車站變身純白簡約風 網友：美到無法接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。