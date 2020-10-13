女拜月老後紅線秒不見…崩潰求助 內行人點出關鍵：不用擔心

許多單身男女會祈求月老能幫忙牽線，遇上合適的另一半。一位自稱單身20年又7個月的女網友，到月老廟拜拜求脫單，但沒想到好不容易求來的紅線，還沒走出廟門竟然就不見了！遍尋不著而身上又無多餘的錢再重新求一次，只能失望放棄，發文分享難過經驗。貼文引來內行人點出關鍵「月老幫你牽線了」、「不用擔心」。

一位女網友在《Dcard有趣版》發文表示，自認長相「沒有醜到不堪入目或是個性詭異到不行，但卻整整單身20年又7個月」，且從未被人告白過、暗戀過，所以決定跟朋友一起去向月老祈求能脫單。

過程中，拜拜前先繳交「愛情學分費」500元買貢品（喜糖、鉑錢、紅線），後來在向月老說明理想型名單時，手機突然狂響，原PO擔心是否有什麼急事，就先接了電話，後來再向月老道歉，祈求流程再重新來過。

所有流程完成後，開心地到廟門女香爐幫紅線過爐、放金紙、喝茶吃餅乾，之後，正想把紅線收好，卻發現紅線竟然不見了！原PO心急的到處找，甚至連垃圾桶都翻過，「沒有就是沒有」，詢問廟方工作人員這種情形該怎麼處理？對方也不知該怎麼辦，建議要不要重求，但原PO身上已無多餘的錢再買貢品，只能放棄離開。

貼文引發熱議，有多位有著相同經歷的人留言安慰，「你不孤單，我也拜完立刻不見」、「天啊！我以為這是我發的」；還有人笑言「月老覺得業務繁重不想接案了吧」、「月老覺得難度係數太高所以乾脆收走省的砸招牌」、「原來月老也挑客人」。

但有有內行人指出「我記得紅線本來就是要讓它不見的啊」、「不見，就代表月老幫你牽線了」、「月老怕你弄丟紅線，所以直接將紅線綁在你未來老公身上，好讓你將來認出，所以不用太擔心啦」、「還有…月老見你拜他的時候不專心，戲弄你一下，下次拜神的時候請專心一點」。