相親男提「2結婚前提」…31歲女猶豫該分嗎？ 網怒：寧缺勿濫

一位女網友去相親，男方卻開出條件，要求婚前有性關係、確定有小孩才要結婚。女網友覺得條件對她不公平又有風險，但若拒絕，就得重新再去相親下一個對象，對於再接觸新人心底有點排斥，覺得心煩，發文問該不該分手？引發熱烈討論。

一位自稱虛歲已31歲的女網友在《靠北老公2.0》臉書專頁發文表示，日前去相親，但男方以擔心不孕為理由，「要求我結婚前發生關係，有小孩才結婚」。女網友表示，自己尚未有性經驗，對於先懷孕再結婚也不太能接受，認為這種條件對自己不公平又很冒險。

女網友進一步說明，目前對男方家裡的情況不是很了解，雖然對男方的婚前條件不認同，但想到分手後要再重新去相親下一個對象，就覺得心很煩，到底該不該分手拿不定主意，想聽聽網友們的意見。

對於男方要求「先有才婚」的條件，眾多網友一面倒認為「分吧！」、「萬一有狀況是女方艱辛啊」、「不了解對方家庭，就要有孩子才結婚，也太冒險了吧…我覺得母湯」、「人生觀、價值觀…都有問題的，我不列入考慮」、「不嫁也寧缺勿濫」、「人生不是只有結婚這個選擇」。

但也有人認為「男生也沒錯，就立場不同」、「男方很明顯就是要有個200%會生小孩的老婆，並不是以愛先為基礎，很鮮明的立場」、「沒有誰對誰錯，只有你情我願」、「婚前試車看雙方吧！妳不擔心遇上三公分？」。

另有網友認為，與其以婚前性行為來避免婚後才發現不孕，「有一種東西叫婚前健康檢查」、「建議手牽手去」。且建議女網友「31歲不大，不要把自己設限了，有感情再談結婚也不遲」、「試管嬰兒到35歲都還可以做。如果不介意。可以先冷凍卵子。日後再說。」