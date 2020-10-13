誰家的「大型屁孩」可以管一下嗎？出遊最恨的十大恐龍家長行徑

恐龍家長速速退散！

剛過完中秋與國慶連假，大家有去哪裡玩嗎？連續假期難免到處都人滿為患，多一份體諒與貼心就可以和樂融融，但年紀小的孩子難免容易失控，若父母有出面制止或許還能忍著一口氣，但最崩潰的就是碰到恐龍家長啊！

俗話說孩子是父母的鏡子，從小孩的舉手投足間就能對家長略之一二，因此大人的身教真的很重要！今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友出遊時最恨的十大恐龍家長白目行徑，你是否也遇過呢？

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No.10 怪東怪西：你的錯比較大

怪獸語錄：都是店家害我小孩受傷的！

家長放任小孩在店內奔跑嬉鬧，撞到服務生受傷了第一時間卻是怪餐廳員工沒有注意——這「名場面」是否感覺很熟悉呢？最有感觸的大概就是開店的老闆或員工了。

除了在餐廳奔跑很危險外，舉凡展示貴重物品的商家都很怕遇到熊孩子跟恐龍家長，孩子打碎商品還會被怪罪「為什麼把這麼貴重的物品放在這」，這種推卸責任的行為真的很讓人生氣！

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No.9 放空裝死：滑手機更重要

怪獸語錄：我有跟他們講了但講不聽啊。

想像你在充滿文藝氣息的咖啡廳裡，優雅的啜飲咖啡準備來拍個「假掰照」時，旁邊卻傳出尖銳的、嘶啞的，或是形容不出音頻的叫鬧聲，真的會額頭冒青筋拍不出美照，氣死人了！

小朋友興奮時難免不會控制自己的音量，但看到家長們沒有出聲制止，甚至還一派悠閒地滑手機的模樣，真的很想衝上前去捏碎他們的螢幕欸！

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No.8 貪小便宜：跟小孩計較幹嘛

怪獸語錄：不用怕，哥哥姐姐會讓你的！

有可愛的小孩，但並不是所有小孩都很可愛，尤其怪獸家長養出來的小怪物只會讓人覺得可憎而已。出門在外，舉凡排隊、逛展覽、體驗活動，人人都是平等的客人，小朋友被禮讓也是出自於其他人的好心，而不是義務。

但有些恐龍家長卻會仗勢而得寸進尺，叫小孩去插隊、多要幾份贈品或優惠，不只看了會令人搖頭，也擔心小孩會養成這些壞習慣啊～

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No.7 放棄治療：他只是個孩子啊

怪獸語錄：他只是個孩子啊！

看到這個經典語錄，是不是讓你心有戚戚焉、不好的回憶都湧上心頭了呢？大家都知道小孩會有犯錯的時候，但最怕遇到不把錯誤當一回事的家長，總說著「他還小孩不懂」、「小孩子難免會這樣」。

年紀小並不是不能夠教導的理由，即時導正孩子的偏差行為，亂摸展品要制止、亂跑亂叫要糾正，不然釀下大禍才沒人管你的孩子有多小呢。

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No.6 一昧偏袒：一定是你欺負他

怪獸語錄：是不是你欺負我的小孩！信不信我扁你！

家長們喜歡帶孩子們到遊樂場放電，不僅爸媽可以安心，寶貝也可以跟其他年齡相仿的孩子交朋友，不過遊戲時多少會有碰撞與爭執，撇除掉惡意欺負的情況，大人應該站在輔佐的角度、引導孩子們學會解決爭端。

但有些家長一發現孩子哭了就會大爆炸，一昧認定自家孩子一定是受委屈的一方，甚至對其他小孩口出惡言，這都容易對小朋友產生陰影啊…

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No.5 不負責任：幫我顧一下唄

怪獸語錄：你就在這裡跟人家慢慢玩喔等一下再來接你。

顧小孩從來不是件輕鬆事，平日去上班也許可以請保母，但帶出門了就請自己好好顧啊！最近就有網紅表示自己在大賣場與孩子閱讀繪本，期間一名孩童靠近聽故事，沒想到對方父親竟然要孩子「在這裡等他回來」便離開了，隨意將孩子託付給陌生人的行為令人傻眼......

以為別人在旁邊，就把自己的小孩隨便「託孤」，甚至連小孩不見都渾然不知的父母大有人在，這種不負責任的行為非常母湯。

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No.4 死不承認：出事先裝沒事

怪獸語錄：（早就閃人了）

你是不是好奇怪獸語錄怎麼空白呢？不用懷疑你的眼睛或是網路有問題，因為這款恐龍家長最擅長的就是「神隱」，揮揮衣袖不帶走一片雲彩，當然也鮮少留下「名言佳句」囉！

這種恐龍家長相當低調，出事便會裝沒事，悄悄帶著孩子隱身在圍觀的人群內裝作什麼都不知道，或是腳底抹油先走為妙，留下爛攤子讓周圍的人苦惱，也很難找到人問責，這種駝鳥心態也是令網友氣得牙癢癢。

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No.3 放任破壞：哎唷孩子活潑嘛

怪獸語錄：小孩子比較活潑，動作大了點嘛！

小孩喜歡用五官跟肢體認識世界，這是好事，但明明就有大大的警示牌寫著「請勿觸摸」，為什麼還是有很多家長看不到呢？除了展館要提防孩童碰撞受傷、毀壞珍貴館藏，網友也表示曾看過小孩手癢撕開全新商品的封膜，甚至將巧克力捏碎再放回架上。

許多家長發現卻無動於衷，偷偷將被破壞過的商品藏到後排，這種苟且的行為難怪小孩會一犯再犯，有夠討厭！

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No.2 錯誤身教：沒人看到就沒關係

怪獸語錄：他又不一定會學壞。

人家都說身教重於言教，家長真的要注意自己的言行舉止啊！排隊時會帶著孩子插隊、吃飯時在孩子面前刁難服務生，最誇張的還有在孩子面前順手牽羊，這些家長都做了相當不好的示範。

還有人被抓到，還惱羞成怒地反駁孩子不一定會學會——這種「我可以你不行」的歪理，也讓網友直搖頭，果然沒有人一出生就是小屁孩，很大的責任都是在這些恐龍家長上。

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No.1 逃避現實：都是別人帶壞他的

怪獸語錄：我的孩子很乖，都是別人帶壞他的！

過度的溺愛只會養出人人避之唯恐不及的小霸王，這些恐龍家長都有一個共通點，就是覺得「千錯萬錯都是別人的錯」，真的超惡劣！

選擇對自己孩子的錯誤視而不見、逃避現實，認為小孩奔跑撞到盆栽是店家亂擺的錯、覺得小孩亂搶他人的玩具是因為你故意炫耀而刺激到他——總之就是過度美化自己的孩子，久而久之只會替孩子帶來負面影響，也是最令網友崩潰的恐龍家長第一名！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月13日至2020年10月11日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『恐龍家長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



