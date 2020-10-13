30歲女在早餐店上班「被叫阿姨」 男友覺丟臉勸：快換工作

工作沒有貴賤之分，只有對自己的肯定有多少。一位27歲女子在《Dcard》上發文，她從22歲就在早餐店工作，男友勸她換穩定又高薪的工作，這樣日子會比較輕鬆，但她早就習慣這樣的生活模式，她詢問「快30還在早餐店工作丟臉嗎？」，網友看完認為「但我覺得重點不在於丟不丟臉，在於幾個關鍵問題」。

原Po表示，她從22歲就開始在早餐店上班，目前已經在早餐店待了快六年，男友認為她應該要換穩定又高薪的工作，但原Po直言「我覺得我已經習慣早餐店工作，要重新適應很難。而且錢也夠用沒有說很困難，男友好像覺得這樣很丟臉，到外面跟朋友介紹我也不敢說我做什麼工作的」，連自己朋友有時也會開玩笑叫她早餐店阿姨，原Po詢問「我做早餐店真的很丟臉嗎？」

網友認為，穩定有收入就足夠了「你就想想就算只剩你一個人，這工作養不養得活你就好啦，養得活管人家說啥」、「事實上我無法接受自己做早餐到30歲，但是我女友的話我還真不介意」、「我倒覺得同樣薪水，比只肯坐辦公室又沒專業的人好多了」、「會在意身邊的人覺得丟臉就換工作吧」。

也有網友認為，原Po應該會先回答以下問題「1.你是否要做一輩子的早餐店？2.如果被迫無法從事早餐店工作，你還能做什麼？3.如果其他事都不能做，只能做早餐店，問題出在哪？」，他認為重點不在於丟不丟臉，在於對自己人生規劃有什麼想法。