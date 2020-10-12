快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家庭月收7萬婚姻生活總吵得要離婚 網直言：互相體諒最重要

聯合新聞網 / 綜合報導
幸福的婚姻示意圖。圖／Ingimage
幸福的婚姻示意圖。圖／Ingimage

當感情遇到生活上的消磨，再堅定的感情最終是否仍會輸給現實？一名男子表示，家庭共同收入約為7萬元，扣除基本開銷後，常常與妻子因經濟問題而大吵，讓他不禁直呼「單身比較好」。

一名男子在臉書社團《爆廢公社》上發文表示婚姻很難受，原來夫妻兩人經常為錢吵架，夫妻倆月薪7萬，育有一名子女，除去油錢3000元、家庭開銷6000元、外食餐費1萬6000元、保險及托嬰費用2萬元及貸款還款3000元。零零總總的花費及支出壓得他與妻子感情急速下降，天天為了生活而吵架，甚至吵到要離婚，男子感嘆原先浪漫的感情生活因經濟壓力而消磨殆盡，表示「經濟已跛腳」。

文章發布後有網友表示感情需要互相，「這樣就吵架？代表什麼，代表你們不同心，也不懂得節省」、「平凡的過生活也不至於不能過！」、「既然決定組成一個家，彼此都要為這個決定負責」。

但也有網友認為既然花費大就要從根本解決，「沒辦法節流那就想辦法開源」、「7萬是真的不太夠花，只能想辦法開源」、「每個月固定撥經費安家裡的太歲，這樣日子才會過得舒心」。

也有網友擔心，現實壓力恐成為感情破碎的主因，「有空還是要好好坐下來討論一下，找回兩夫妻的相處模式」、「遇到問題的人就說單身好，結婚後才知道有什麼問題，單身又說找不到伴，互相體諒吧」。

夫妻 爆廢公社 婚姻

延伸閱讀

成功收服「陳冠希」的高智商超模－秦舒培

婆媳不合 她想修復 他只想離婚

與韓瑜離婚5年！孫協志鬆口吐心境「等級提升好幾等」

日本研擬結婚、離婚登記線上申辦 免除蓋印章

相關新聞

家庭月收7萬婚姻生活總吵得要離婚 網直言：互相體諒最重要

當感情遇到生活上的消磨，再堅定的感情最終是否仍會輸給現實？一名男子表示，家庭共同收入約為7萬元，扣除基本開銷後，常常與妻子因經濟問題而大吵，讓他不禁直呼「單身比較好」。

女友嫌屏東父母窮酸、房間簡陋 北漂男被甩挨嗆「別出來害人」

一名「北漂」青年帶女友回屏東老家，卻被對方嫌棄父母窮酸、房間簡陋，回台北後更以「生活水準差太多」直接提出分手。

女人結婚生子就幸福？從竹內結子看女性人生的想像

「男怕入錯行、女怕嫁錯郎」這句俗諺，好像也呼應了新聞內容所強調的，如果嫁對了人，女人就是幸福的。這反映了幾個對女性的刻板印象：女性必須結婚、女性不是一個獨立的個體、女性不被允許太有能力。

【心情點滴】古家榕／屋內流浪者之歌

說起來，我這人挺「不安於室」的。六朝劉伶以天地為棟宇，我則以棟宇為天地，終日忙著幫家具大遷徙，唱著流浪者的生命之歌。搬來基隆僅三年，住處擺設已連變五回，二十幾坪兩房一廳，彷彿內建兩百坪的任性，親友來訪

【相處之道】貝類／關係換季

十八歲過後，親子間要維持得多緊密呢？我覺得，那些對瑣事的叮嚀，可以慢慢像收冬被一樣收起來了。年輕的生命正迎接最燦爛的夏天，有些形式的愛，太暖和、太厚重了。 好比我和女生朋友們都被媽媽提醒過別吃冰、別

【生活點滴】潘洛克／習慣這件事

由於疫情之故，小朋友晚了幾周開學，也晚了幾周放暑假；而學期中除了要戴口罩外，還得每天早晚量測體溫、並填寫記錄表。就這樣做了一個學期之後，體溫記錄表被老師收回去了，終於可以不用再填寫，老北深感欣慰，只是

31歲後只能透過聯誼認識對象？ 過來人誠心給「7點建議」

有位男性近日在PTT訴苦，表示自己在學生時期讀理工科系，沒什麼機會認識異性，也沒交過女朋友，眼見自己即將邁入32歲，還是沒有合適的對象，焦慮地問「31歲後是不是只剩介紹或聯誼才能認識對象？」而這則文章引來一位「過來人」誠心給予「7大建議」。

【心情點滴】黃珠玉／總動員

我們去加拿大白石鎮訪好友W，放下行李轉身即上了她的休旅車，滑跑一點距離就抵達附近的沙灘，美麗的White Rock Beach。我和家人沒入觀光客的人潮，我們走老派的模式，人手一份海岸小商攤的炸魚薯條

【為人父母】藍天／關於家長的分離焦慮症

今年的暑假短少兩周，一轉眼又進入開學季。我在小學服務了三十一年，其中有大半的時間都任教低年級，每屆總會碰上一兩個患有分離焦慮症的孩子，有的兩三天就能慢慢適應，有的得花上十天半個月才能勉強融入，哭了一兩

為什麼國中生容易受誘惑走錯路、做錯事？

國中的時候，從來沒想過自己會有天成為一位諮商心理師，應該說，國中的時候根本沒有認真想過自己未來的職業，就算作文題目常常都和未來志向有關，但是因為對於還有哪些志向可以選擇所知太少，所以全班有一半的人好像都會成為老師、另外一半就是警察、醫生等等，這些國中生所知的職業。

【章魚法官來說法】張瑜鳳／最浪漫的話

「媽咪，當初爸爸怎麼向妳求婚呢？」妹妹人小鬼大，總是愛問東問西。 現在的求婚儀式，不是要在東京鐵塔上大聲吶喊嫁給我、就是要去綠島潛水時突然秀出鑽戒，總之要給新娘一個驚喜。媽咪當初的驚喜，應該是終於有

雙薪家庭遇高工時鐵板 親子關係也一起陪葬

台灣中小學生上課時數遠超過日本、美國，原因除了孩子獨立性，家長工時長又不放心年幼學童無人照顧等也都是原因...

熱門新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。