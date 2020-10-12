家庭月收7萬婚姻生活總吵得要離婚 網直言：互相體諒最重要

當感情遇到生活上的消磨，再堅定的感情最終是否仍會輸給現實？一名男子表示，家庭共同收入約為7萬元，扣除基本開銷後，常常與妻子因經濟問題而大吵，讓他不禁直呼「單身比較好」。

一名男子在臉書社團《爆廢公社》上發文表示婚姻很難受，原來夫妻兩人經常為錢吵架，夫妻倆月薪7萬，育有一名子女，除去油錢3000元、家庭開銷6000元、外食餐費1萬6000元、保險及托嬰費用2萬元及貸款還款3000元。零零總總的花費及支出壓得他與妻子感情急速下降，天天為了生活而吵架，甚至吵到要離婚，男子感嘆原先浪漫的感情生活因經濟壓力而消磨殆盡，表示「經濟已跛腳」。

文章發布後有網友表示感情需要互相，「這樣就吵架？代表什麼，代表你們不同心，也不懂得節省」、「平凡的過生活也不至於不能過！」、「既然決定組成一個家，彼此都要為這個決定負責」。

但也有網友認為既然花費大就要從根本解決，「沒辦法節流那就想辦法開源」、「7萬是真的不太夠花，只能想辦法開源」、「每個月固定撥經費安家裡的太歲，這樣日子才會過得舒心」。

也有網友擔心，現實壓力恐成為感情破碎的主因，「有空還是要好好坐下來討論一下，找回兩夫妻的相處模式」、「遇到問題的人就說單身好，結婚後才知道有什麼問題，單身又說找不到伴，互相體諒吧」。