女友嫌屏東父母窮酸、房間簡陋 北漂男被甩挨嗆「別出來害人」

價值觀不同，趁早分手或許不是壞事。一名「北漂」青年帶女友回屏東老家，卻被對方嫌棄父母窮酸、房間簡陋，回台北後更以「生活水準差太多」直接提出分手。但青年貼出此「傷心故事」後，反而被一海票網友「道喜」，恭喜他離開「不對的人」。

這名青年在臉書社團「爆廢公社」發文，說自己在台北工作，幾個月前交了一位台北女友，兩人過了一段幸福快樂時光。他自承只有逢年過節才會返鄉，上個月底由於想用掉特休假，加上女友還沒見過父母，於是決定兩人一起回屏東老家一趟。

一回到家，青年見父母坐在門口，立刻跟他們打招呼，但女友卻不怎麼開心，說坐在門口很丟臉，還覺得他父母看起來很窮酸。對於他每個月寄孝親費回家也有微詞，認為「父母不能幫忙你就算了，為什麼還要你養」？當他回應「養育之恩當湧泉以報」，女友再度顯露出不高興。

後來青年的母親親自煮了一頓飯請他們兩人吃，依然無法改變女友的態度，甚至嫌棄青年的房間太簡陋，住了一晚後就急著回台北。北返後女友未再與他聯繫，後來更傳了訊息，內容寫著「你家人這樣我真的很不OK，我們還是分手吧，生活水準差太多了，看你這樣也存不了錢，怎麼養我跟小孩？我們的未來在哪裡？要是你爸媽以後生病拖累我們怎麼辦？拜託你不要出來害人好嗎？」，直接了當斬斷兩人的感情線。

而網友們看到分手訊息並未安慰事主，反倒是連聲恭喜，「恭喜你，加油！會遇到更好的」、「很棒啊，你省下很多時間」、「我除了恭喜你之外，也對你感到欣慰！」、「如果不能互相扶持互相努力，早點分開對彼此都好！祝她早日找到終身飯票」、「很勢利眼的女生，感覺不好耶，如果她真的喜歡你應該跟你一起努力，包容你的一切，連你的家人一起愛」、「她有點高估自己了，她實在攀不起你，你還是找一個有那份心的女孩適合一些」，多數人都認為情傷雖痛，但趁早看清兩人不適合，未嘗不是件好事。

但也有人覺得只是兩人現實條件無法配合罷了，每個人都有選擇的權利，不需要用道德制高點去檢討女方，「同甘共苦是很好的想法，但不代表每個人都一定要接受」。