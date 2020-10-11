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31歲後只能透過聯誼認識對象？ 過來人誠心給「7點建議」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友坦言，母胎單身的男性過了30歲很難找對象，且還要面對年齡帶來的壓力。 示意圖/ingimage
網友坦言，母胎單身的男性過了30歲很難找對象，且還要面對年齡帶來的壓力。 示意圖/ingimage

有位男性近日在PTT訴苦，表示自己在學生時期讀理工科系，沒什麼機會認識異性，也沒交過女朋友，眼見自己即將邁入32歲，還是沒有合適的對象，焦慮地問「31歲後是不是只剩介紹或聯誼才能認識對象？」而這則文章引來一位「過來人」誠心給予「7大建議」

這位網友首先直言「台灣社會就是這樣，對單身男超不友善，對大齡母胎單身更是各種歧視到爆」，對此網友給予7點建議：

1.要用對的管道

2.心態要正確，經濟很重要，但不要覺得靠收入就一定可以吸引到女生

3.一定要踏實拓展社交圈，並學會分辨哪些人可以當朋友

4.基本外型要打理，胖的要瘦身，髮型、衣著要乾淨

5.自信，人在專注投入自己喜歡的事物時，會散發出不一樣的氣場

6.學會調適不斷地挫敗感與時間壓力

7.消化負面情緒跟不平衡感

網友表示，自己與原PO背景相似，同樣30多歲，只差在他曾於大學時期交過一任女友，他坦言自己「學生時社交很弱，而且也沒什麼鍛鍊到主動追女生的能力，這後來造成悲劇」。

這位網友25歲後開始積極尋求管道追求女性，他也發表一些心得，「交友軟體、未婚聯誼、婚友社都是女生極優勢的市場，男生要高手才吃得開」、「同事介紹很可能介紹到母胎單的女生，她們眼光很高，但自己也缺乏跟男生相處的能力」、「大學生社團、語言課程很容易被發現有意圖被排斥」、「參加活動認識、同事則要看運氣」。

網友從中觀察發現一件事，「社交好的男生朋友，都是在不斷擴大社交圈，從朋友中認識更多朋友，不斷正向循環」，然而並非人人都是社交達人，一但錯過交友黃金時期，「等到30歲被同事注意到單身，就很容易被質疑是否社交薄弱？是不是交不到女朋友」，因此自我情緒調適的能力更為重要，「你可能覺得社交好、外型陽光的男生一直順利交女友，而你看不到車尾燈，這種情緒是相對剝奪感，但要能自己消化，不要帶給生活中對你友善的人」。

這則中肯分析文也被網友們推爆，「分析的滿不錯的」、「邊頂住壓力邊擴展生活很厲害，加油加油」、「原PO和苦主唯一的解藥就是學習社交智慧」。也有網友一針見血提出建議，「你應該聚焦的事情是你想找對象這件事吧，你找對象也不是什麼人都可以吧？那別人找對象也是一樣的，你想要什麼樣的對象，而他們想要的是什麼樣的對象，去接觸了解，慢慢找到實際上的定位，才不需要空泛的去抱怨找不到對象這件事」。

社交 聯誼 交友軟體 PTT

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