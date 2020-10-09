未來婆家想送她Gogoro並負擔費用 網友勸拒絕：免費的最貴

國人越來越注重環保，許多人近年來都將油車換成電動車，也讓騎電動車成為一股風潮。一名女網友發文表示男友的爸爸有意要幫她換一台Gogoro，並且幫忙補貼資費和負擔維修，讓她有點受寵若驚，不知道該不該接受這樣的好意？鄉民們看了紛紛勸說不要接受。

女網友在PTT寫道準公公覺得她每天騎的機車會震動且有點吵，因此想幫她換一台Gogoro電動機車，還讓原PO在兩種款式中選一種，資費方面也會每個月補貼她500元，維修保養也會幫忙負擔，讓她有些心動。

原PO說之前騎過同事的電動車，覺得很安靜，騎起來心情也很好，但她不知道該不該接受未來婆家的好意，只好上網尋求網友們的意見。

貼文一出多數人都勸說最好不要，「想到一句話：吃人嘴軟」、「不要，沒有結婚沒什麼理由收這禮吧」、「這種只會吵架時被拿來說嘴而已，分手後Gogoro回收了，妳不就走路上班」、「拿人手短，幾萬塊不值得欠人情」、「接受＝讓出自由選擇權？以後可能還有更多控制您的好康牛肉。您是嫁老公還是嫁他的全家？」、「免費的最貴，不要接受」。

也有人表示「有需要的話當然好啊，只要妳公公不是會事後拿這個來人情勒索，那就沒差我覺得」、「真心說維修麻煩」、「每天早上都被樓下的Gogoro解鎖聲吵醒，我覺得很吵」、「騎Gogoro卻很想回油車，雖然安靜但時不時有小毛病，還要消費者付費，心累」。