快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來婆家想送她Gogoro並負擔費用 網友勸拒絕：免費的最貴

聯合新聞網 / 綜合報導
機車是台灣人重要的交通工具之一，隨著環保意識抬頭，許多人也都將油車改換成電動機車。 圖／聯合報系資料照片
機車是台灣人重要的交通工具之一，隨著環保意識抬頭，許多人也都將油車改換成電動機車。 圖／聯合報系資料照片

國人越來越注重環保，許多人近年來都將油車換成電動車，也讓騎電動車成為一股風潮。一名女網友發文表示男友的爸爸有意要幫她換一台Gogoro，並且幫忙補貼資費和負擔維修，讓她有點受寵若驚，不知道該不該接受這樣的好意？鄉民們看了紛紛勸說不要接受。

女網友在PTT寫道準公公覺得她每天騎的機車會震動且有點吵，因此想幫她換一台Gogoro電動機車，還讓原PO在兩種款式中選一種，資費方面也會每個月補貼她500元，維修保養也會幫忙負擔，讓她有些心動。

原PO說之前騎過同事的電動車，覺得很安靜，騎起來心情也很好，但她不知道該不該接受未來婆家的好意，只好上網尋求網友們的意見。

貼文一出多數人都勸說最好不要，「想到一句話：吃人嘴軟」、「不要，沒有結婚沒什麼理由收這禮吧」、「這種只會吵架時被拿來說嘴而已，分手後Gogoro回收了，妳不就走路上班」、「拿人手短，幾萬塊不值得欠人情」、「接受＝讓出自由選擇權？以後可能還有更多控制您的好康牛肉。您是嫁老公還是嫁他的全家？」、「免費的最貴，不要接受」。

也有人表示「有需要的話當然好啊，只要妳公公不是會事後拿這個來人情勒索，那就沒差我覺得」、「真心說維修麻煩」、「每天早上都被樓下的Gogoro解鎖聲吵醒，我覺得很吵」、「騎Gogoro卻很想回油車，雖然安靜但時不時有小毛病，還要消費者付費，心累」。

Gogoro

延伸閱讀

GoShare進軍雲林 移動共享服務上線

Gogoro執行長逛設計展 騎電動單車漫遊新竹舊城區市集

一探智慧電動機車生產秘辛！Gogoro桃園龜山總部產線巡禮

電動機車電池交換站設置點不一　騎樓、人行道亂象叢生

相關新聞

未來婆家想送她Gogoro並負擔費用 網友勸拒絕：免費的最貴

國人越來越注重環保，許多人近年來都將油車換成電動車，也讓騎電動車成為一股風潮。一名女網友發文表示男友的爸爸有意要幫她換一台Gogoro，並且幫忙補貼資費和負擔維修，讓她有點受寵若驚，不知道該不該接受這樣的好意？鄉民們看了紛紛勸說不要接受。

為什麼要生老二？與老大做伴？養兒防老？家庭醫師：請慎重考慮

在政府拼命鼓勵大家多子多孫的時候，我真的很「逆」!不瞞你說，當病人來告訴我:「我想再生一個孩子，小孩才有伴，不會孤單。」​總是會收到我:「請務必慎重考慮」的警訊。

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

從小父母都會給小孩子零用錢，即使孩子長大後在外地讀書，多少也會給些生活費，但生活費給多少才算合理呢？有女網友在臉書發文表示親戚的孩子正在讀大學，每個月的生活費有1萬2，聽到這數字她和老公的看法分歧，因此上網想問問鄉民們的意見。

都是你亂吃加工食品孩子才過敏！最傷媽媽心的來自他人的負評

「我今天跟朋友爬山，他們說現在食品加工的太多，你就是懷孕的時候吃太多，小孩才會這麼容易過敏。」

「你知道，我會有慾望，也會想做愛的吧」那晚第一次和媽媽談性

「媽，妳為什麼怕我介意？」「我怕妳知道自己不是處女後，會崩潰啊。」面對我一副無所謂的態度，媽媽彷彿終於鬆一口氣，語氣緩了下來。

我們無時無刻恐懼失去關係！放下敵意找回安全感與存在感

微博上有位網友講了自己的一次經歷：她帶著兒子乘車，鄰座是一個俄羅斯中年女人，她看小孩子可愛，伸手去捏孩子的臉和大腿。

【賞文迴響】王新偉／友善沐浴，讓他自己來

拜讀9月19日劉銘先生的〈沐浴二三事〉，彷彿看到一幅真實情境，不禁想到自己居家服務所照顧的兩位長者。 我從事的是政府正在積極推動的「長照2.0」的居家服務，而這些居家受照顧者大多受限於生活無法自理，

【童言童語】容恬／她當然沒缺點

F在數月前迎來第二個孫兒，由於小孫女是早產兒，健康狀況不甚理想，最近才漸趨穩定。「她有沒有缺碘啊？」即便醫師告知無須為此煩惱，F還是忍不住與家人討論。 「她當然沒缺碘！」五歲孫子宏亮的聲音突然自大人

【夫妻之間】May／他的歡喜清歡

自從有回在公司的尾牙幸運抽中一台傻瓜數位相機後，我便開始趁著外出的機會利用它拍些照片投稿。近來，老公加入我的行列，拍起照來。 他除了迷上在自家頂樓陽台種植花花草草，應我的要求，也另外種了一些香草、生

女子對蝦過敏竟遭男友家嫌棄體質差 網怒「快放生」

一段感情中互相包容、體諒與尊重是基本，也是彼此感情交往中的平衡木。有不少人吃蝦或海鮮會過敏，影響因素包含食材新鮮度及個人體質差異，但因個人體質就遭嫌棄可是令人難以接受！一名女子中秋節到男友家中烤肉助興，因本身體質對海鮮過敏而婉拒男友母親的好意，但拒絕不成食用蝦子後卻全身過敏，而男友家的反應卻讓人傻眼，引發網友撻伐。

孩子，你多久沒走樓梯了？

診所所在的大樓一樓門口有四層階梯，我總喜歡站在騎樓，看著進出這棟大樓的人們。這棟住商混合的大樓裡，有餐廳、有診所、有音樂教室，所以每天都可以看著要喝下午茶或是做復健的老人家和趕著上課的小朋友在這裡進出，很特別的是，坐著輪椅的老人家到了大門，都會撐著拐杖奮力自己走上階梯，而一兩歲的孩子卻是坐在娃娃車裡讓媽媽吃力地搬著娃娃車，甚至三四歲的孩子走到了階梯下方，直接舉起雙手要媽媽抱抱。是這些孩子雙腳出了狀況？還是爸爸、媽媽們都變成了孝子、孝女，讓孩子根本失去了行走的技巧與能力？

她收到5年前時空訊息「以為會幸福」…父癲癇母罹癌狗中毒 網看內容爆哭

一名女網友近日收到了一封來自五年前的時空訊息，內容讓她感慨良多，很多事情發生得不如她想像，難過之餘，她也稍微慶幸還是有一些好事情留在身邊，不少網友們看了她的po文，回想自己這些年的經歷亦同感五味雜陳，紛紛在底下留言「加油」，給大家彼此鼓勵打氣。

熱門新聞

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

心理測驗／棉花糖選什麼顏色？看出你是不是會撒嬌的人

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

不斷更新／國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。