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大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友聽聞親戚每個月會給就讀大學的孩子1萬2的生活費，讓她覺得太多，但老公卻認為還好，鄉民們看法也有所不同。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友聽聞親戚每個月會給就讀大學的孩子1萬2的生活費，讓她覺得太多，但老公卻認為還好，鄉民們看法也有所不同。 圖／聯合報系資料照片

從小父母都會給小孩子零用錢，即使孩子長大後在外地讀書，多少也會給些生活費，但生活費給多少才算合理呢？有女網友在臉書發文表示親戚的孩子正在讀大學，每個月的生活費有1萬2，聽到這數字她和老公的看法分歧，因此上網想問問鄉民們的意見。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道老公親戚的小孩在屏東讀大學餐飲科，學費和房租由父母來支付，每個月還會給孩子1萬2的生活費，而生活費就包含交通費、參加社團費用等，讓原PO聽了覺得每個月1萬2其實算很多了。

她說自己朋友的孩子一個月也才拿8000元，相較起來這位親戚的孩子拿1萬2其實有點多，但老公卻覺得還好，因為他認為大部分的人應該都有給到這個金額，兩人的看法不同也讓原PO想知道鄉民們的意見和狀況。

有網友認為這樣金額的生活費真的很多，「1萬2？太多了吧？都大學了欸」、「1萬2算多，而且屏東物價應該沒很高吧？」、「感覺要看每個縣市的消費水平，屏東的消費水平應該不會那麼高，我覺得1萬就很多了」、「1萬2在台北都算多了，何況在屏東」、「1萬2生活費可以過得非常悠閒了啦」、「我覺得不用給錢，有幫付學費就該感恩」。

但也有人有不同看法，「看經濟狀況吧，這沒有一定啊」、「看家境，如果家境富裕，沒有必要勉強人家過一般人能接受的生活」、「餐飲科1萬2還好，畢竟有時材料費都有用到」、「每個人家的狀況不一樣，無法用金錢說多少」、「家裡有錢給12萬也可以啊」。

更多人則認為長大了應該靠自己打工賺錢才對，「我以前讀書是自己打工的，哪來的零用錢？」、「花自己打工錢，買的飯才香」、「從小到大不知道什麼叫生活費，還沒18歲就開始是自己在照顧自己了」、「我會請小孩學費生活費自理，不夠的再幫小孩出，自己要念就要自己負責」、「我高中就自己半工半讀，從沒有想過家裡給我一毛錢」、「都讀大學了，可以自己賺錢自己繳學費了吧」。

爆怨公社 大學生

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