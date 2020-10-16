用「7個小情趣」找回婚前悸動！夫妻相處不再淡如水

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

結婚多年、成了老夫老妻後，發現另一半越來越無趣時該怎麼辦？當你重新審視這段婚姻哪裡出問題時，原因很可能是夫妻兩人都將將重心放在工作、孩子身上，忽略經營感情了。但別擔心，現在發現還不算晚，試著在生活中增添這7個小情趣，或許會發生意想不到的結果喔！

夫妻相處10大情趣，快學起來！

1. 把讚美、關心話語掛嘴邊

你有多久沒有稱讚、關心另一半了？正向的言語是會帶來力量的，試著跟老公說聲「親愛的，上班辛苦啦！」或者不經意的讚美老婆「今天的笑容很美」，不只能讓另一半感到高興，也能增進兩人之間的感情。

2. 安排兩人獨處時光

婚後忙於家務、小孩與生活瑣事，夫妻倆肯定無法好好享受兩人世界。每週或每月找一天把小孩托給親人照顧吧，兩人一起去看場電影、吃頓浪漫晚餐、逛逛書店，讓彼此心態和相處模式回到婚前的感覺。

3. 為對方做一件貼心小事

愛情不必轟轟烈烈，有時日常中不經意的一件小事，就能讓對方感到窩心。例如幫對方吹頭髮、早上幫對方擠好牙膏、天冷時拿自己的外套披在對方身上、下班途中順道買對方最愛吃的點心等等。

4. 一起開展活動

一起上健身房、一起去買菜、一起晾衣服、一起下廚，兩人互相幫忙、有共同話題，感情自然親密。

5. 買個小禮物吧

送禮不一定要鑽戒、名錶等級，可以觀察對方所需而送，或者時不時買個巧克力、隨手帶朵鮮花回家，讓對方覺得自己被在乎、隨時被惦記著。

6. 言語調情

夫妻雙方的慾望有時候不是很容易觸動，反而有時候用言語會更加有效，因為語言給了我們大腦更多的想像空間，試著用言語調戲另一半、勾起對方的慾望吧！

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7. 增加親密接觸的頻率

享受肌膚相親帶來的親密感，像是親吻、擁抱、按摩、撫摸、調情，甚至是一起洗個鴛鴦浴，都能讓彼此的情欲高漲喔！