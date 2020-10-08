女子對蝦過敏竟遭男友家嫌棄體質差 網怒「快放生」

一段感情中互相包容、體諒與尊重是基本，也是彼此感情交往中的平衡木。有不少人吃蝦或海鮮會過敏，影響因素包含食材新鮮度及個人體質差異，但因個人體質就遭嫌棄可是令人難以接受！一名女子中秋節到男友家中烤肉助興，因本身體質對海鮮過敏而婉拒男友母親的好意，但拒絕不成食用蝦子後卻全身過敏，而男友家的反應卻讓人傻眼，引發網友撻伐。

一名女子6日在FB社團《靠北星座》上發文表示烤肉的好心情被破壞的蕩然無存，原來有天晚上女子至男友家同慶中秋，過程中男友媽媽拿了一盤蝦子給原PO，原PO當下便以體質對海鮮過敏而婉拒，但男友媽聲稱食材很新鮮沒關係，女子因盛情難卻，只好勉為其難的吃掉。

沒過多久女子便過敏發作，私下尋求男友幫助買藥緩解過敏情況，不料男友轉而告知母親女友在過敏，男友媽反諷女子嫌蝦子不新鮮，男友也對女友要求置之不理，並嫌棄女友身體毛病多，更直言女子嫌棄他母親。女子憤憤不平的將事情公開，網路發文靠北男友，同時疑惑道「巨蟹男是不是真的很媽寶？」

文章公開後，大批網友一面倒的表示，「過敏體質因人而異」、「分一分，完全不尊重」、「男朋友不體諒你，不要也罷」、「分了吧，和這種自私性格的人在一起，只會多災多難」、「愛你的人知道你過敏還會讓你吃嗎？」。

但也有網友認為身體髮膚應該要自行愛惜且無關乎星座，「哪些東西該拒絕就要拒絕」、「過敏反應很大，很嚴重不能輕忽」、「跟星座無關，是家庭教育問題」、「不要拖累巨蟹座，這只是沒常識」。

留言處也有網友詼諧轉移注意力安慰原PO，「妳都知道妳對『海鮮』過敏了幹嘛和「巨蟹男」在一起？」、「我遇到對蝦過敏的，都會很貼（開）心的幫他吃掉」。