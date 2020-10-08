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她收到5年前時空訊息「以為會幸福」…父癲癇母罹癌狗中毒 網看內容爆哭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友近日收到了多年前自己寄給自己的時空訊息。圖擷自Dcard。
一名女網友近日收到了多年前自己寄給自己的時空訊息。圖擷自Dcard。

一名女網友近日收到了一封來自五年前的時空訊息，內容讓她感慨良多，很多事情發生得不如她想像，難過之餘，她也稍微慶幸還是有一些好事情留在身邊，不少網友們看了她的po文，回想自己這些年的經歷亦同感五味雜陳，紛紛在底下留言「加油」，給大家彼此鼓勵打氣。

女網友po文寫道，最近收到了時空訊息，為五年前電信業者所舉辦的一個活動，可以預訂幾年後寄一封簡訊給指定收件人。訊息的內容為「五年後，我已經出社會2年，23歲了，可能有男朋友，也可能沒有，但會有一隻狗陪我；阿爸還在賣水果，媽媽拿到律師證照了。我們搬到新家，狗狗在小庭園開心地跑來跑去。」

她表示，這幾年期間，父親因為不按時服藥及酗酒，癲癇、胰臟發炎多次急診住院，與家裡的關係不如以往，母親罹癌復發多次、狗狗也因中毒去世。她為了考證照及照顧家裡，休學幾年尚未畢業，「從前不覺得幸福，現在才發現那樣的平淡生活就足夠。」

她說，雖然原本那封簡訊中，原本期待的願望，被提及的一切都往反方向走了，但也慶幸發生劇變時都有人陪伴，如今她也已考取自己想要拿到的證照，至少對未來還保有期望。

有網友留言寫說「加油，妳很棒」、「一切都會好的」、「妳挺過來了」、「好與不好都是曾經經歷過的回憶」、「給妳一個擁抱」、「這就是人生，希望往後的妳可以幸福。」

還有人看完這篇文章後表示心都揪了一下，覺得很心疼，「妳還能保有對人生的希望，覺得妳很堅強」，另外，也有人說他不想跟這位女網友講加油之類的話，只想說聲辛苦了，閒暇之餘記得去戶外走走放鬆心靈。

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