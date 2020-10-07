他被裁員偷開小黃養家 半年後意外載到妻小一句話惹哭網友

2020年適逢新冠肺炎疫情在世界各國蔓延，每個人或多或少都在生活層面受到影響，尤其以生計問題為最大宗。就有一名網友在今年3月遭裁員，但卻不敢告訴家中妻小，只能背地裡開計程車養家。不過半年後某天意外載到父母和妻小，老婆的反應讓網友看了眼眶全濕，直呼「有洋蔥」！

這名網友日前在「爆廢公社」發文，表示今年3月公司因為疫情關係開始縮減人力，原PO自己就是被裁員的其中一位。雖然公司有給兩個月的資遣費，然而小孩正值小學入學時期，老婆的肚子裡又懷了第二個孩子，自己還有車貸要繳，為了不讓妻子為自己失業的事情擔心，只好私下偷偷開計程車謀生。

原PO把之前存的私房錢拿去買台二手車，就這樣開起了計程車。每天原PO都騎機車出門換開計程車，下班後再把車停得離住家遠遠的，然後換騎機車回家。不過計程車最大缺點就是收入不穩定，如果要多賺點錢，跑車時間一定要比一般計程車還久，因此原PO也被老婆質疑為什麼突然變得每天都要加班。原PO只能瞞著老婆說，公司要處理的貨物變多了所以必須加班，而且可能會一直加班下去。

一開始原PO因為沒加入車行也沒固定客源，因此收入相當不穩定，甚至有過一個月連2萬元都賺不到的窘境。原PO只好跟父親借錢，同時父母也答應幫忙保密，並常常給原PO一家人物質上的支援。一段時間後，原PO開計程車開上手了，熟悉了跑車路線也讓收入變得穩定，不過原PO依然維持每天平均跑車12小時的上班時間。今年中秋節，原PO本來答應孩子要帶全家人去墾丁玩，卻在前兩天收到車行通知，說自己的車被客人指定要在節日當天載去屏東。原PO回家告訴妻小墾丁行泡湯了，還被孩子打了一頓。

中秋節當天早上十點，原PO開車抵達客人指定的地點，就在距離原PO住家不到五百公尺距離。原PO跟車行回報說客人可以上車了，五分鐘後客人來了，場景卻讓原PO嚇得說不出話來，因為上車的乘客，竟是自己的父母跟妻小。

原PO表示自己當下一句話也不敢說，因為對於自己長時間沒跟老婆坦承說實話，深感驚訝和虧欠。當下，妻子告訴原PO「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕」，表示已經從公婆口中得知原PO改行開計程車的事情，因此告訴原PO「中秋節我就放你三天假，走吧去墾丁完成你答應孩子的水母飄」。文章曝光後，不少網友在底下留言「好感人，要幸福」、「眼眶都紅了」。