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21歲女門禁9點 出門約會關定位被父威脅「斷絕關係」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名21歲的網友，出門不僅要跟父母報備人事時地物、有男朋友後門禁更是提前到9點且還會定位她的位置，令她認為相當沒有隱私。圖／ingimage
一名21歲的網友，出門不僅要跟父母報備人事時地物、有男朋友後門禁更是提前到9點且還會定位她的位置，令她認為相當沒有隱私。圖／ingimage

父母擔心孩子是人之常情，但過度關心可能會導致反效果。一名21歲的網友，出門不僅要跟父母報備人事時地物、有男朋友後門禁更是從10點提前到9點且還會定位她的位置，令她認為相當沒有隱私，於是想問問網友們的建議。

一名網友在「Dcard」心情版發文，她已經21歲了，但是出去時還要跟父母報備人事時地物，父母還要求跟誰出去都需要拍照給他們看、門禁10點前要回家、不能過夜，且還會定位原po的位置，於是她決定把定位關掉，沒想到爸爸卻打電話要她把定位打開，否則「斷絕父女關係」，令她相當無奈。

原po也表示，自從交了男朋友後，門禁從10點提前到9點，若沒回家就會狂打電話並責罵男友，若是小時候怕有危險還可以理解，「現在我已經21歲了，控制欲是有多強，越這樣我只會越反彈，越不說實話」，讓她壓力很大，於是想問問網友們的看法。

網友們建議原po與父母好好溝通，「應該要好好跟家人溝通...讓他們放心」，感覺他們是放不下心才這樣，雖然有點過了...」、「溝通是讓妳自己跟妳爸爸有一個更好的平衡點」。

許多網友則表示有共鳴，「真的是跟我家狀況差不多...該溝通也溝通過了、溝通也沒用，最後只會變我媽生氣，跟我說不滿意就去當別家的小孩，覺得我不知足」、「我家裡也管很嚴，有時候10點下班跟同事去吃個宵夜也被連環call」、「我妹的情況跟妳一樣，她是去外地讀大學才解決的，拍拍」、「25歲還被監控中的路過」、「我也21，可是我7點前要回家哈哈....」。

不過有網友則認為，原po經濟獨立父母才會比較放心，「自己有能力生活，就可以不用理會父母對你不合理的要求了」、「如果有正經事就好好跟你父母說你有事情要處理，如果只是為了出去玩那你父母會擔心很合理。當然你的時間你有權控制何時想做什麼，但我覺得等你經濟獨立有自己的規劃後才有能力自己掌握跟拿捏分寸，不然確實很不讓人放心啊」。

原po最後補充，自己有在打工並沒有跟父母拿錢、學費是學貸也沒有花到父母的錢、手機也是花自己的錢買的，但還是感謝網友們給的建議。

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